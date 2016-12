Geschichte einer Erzinger Straußwirtschaft

Die erste regelmäßig betriebene Straußwirtschaft im Landkreis Waldshut wurde Anfang Dezember vor zwanzig Jahren in Erzingen eröffnet

Sie heißen Strauß-, Besen- oder Kranzwirtschaft und sind an einem aufgesteckten Zweig, Besen, Kranz oder einem ähnlichen Utensil zu erkennen. Sie sind seit Jahrhunderten das Privileg von Winzern und Weinbauern, in saisonal geöffneten Gastbetrieben ihren selbst erzeugten Wein direkt vermarkten zu können. Allerdings nur vier Monate im Jahr in höchstens zwei Zeitabschnitten. Länger geht nicht, denn sonst würde aus der Straußwirtschaft ein erlaubnispflichtiger Gaststättenbetrieb.

Die erste regelmäßig betriebene Straußwirtschaft im Landkreis Waldshut wurde Anfang Dezember vor 20 Jahren in Erzingen eröffnet. Betreiber der originellen Weinstube in der Degernauer Straße 34 waren die Familien von Nebenerwerbs-Weinbauer Peter Burger und Tochter Patricia Dittmann. Der nahezu 200 Jahre alte "Lachenbrunnenkeller" im Haus von Schwiegersohn Helmut Dittmann bot sich nach den Worten des damals 58-jährigen Peter Burger geradezu ideal für die dauerhafte Einrichtung einer Straußwirtschaft an. "Da haben wir uns zusammengesetzt und entschieden, es zu wagen."

Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftskontrolldienst wurden die notwendigen Voraussetzungen – etwa der Einbau von Toiletten – für die Ausstattung der Weinstube geschaffen, die maximal 40 Plätze haben durfte. Und dann kamen die Gäste, die sich immer freitags bis sonntags, im Frühling und im Herbst, zu Wein, Vesper oder Ripple mit Sauerkraut einfanden.

Das 20-jährige Bestehen der Erzinger Straußwirtschaft hat Patricia Dittmann am 3. Dezember mit Stammgästen gefeiert. Gerne hätte sie auch ihre Eltern Peter und Gerda Burger dabei gehabt, doch die sind leider mittlerweile verstorben. Jetzt läuft die Straußwirtschaft auf den Namen von Patricia Dittmann, die 2009 die Vollkonzession für die Wirtschaft erwarb. Nun könnte sie den Betrieb als normale Gaststätte führen, also rund um die Woche und das ganze Jahr über. Doch die Wirtin will den Charakter der Straußwirtschaft erhalten und öffnet nur je drei Monate von März bis Mai und September bis November und wie seit Beginn nur freitags, samstags und sonntags, jeweils abends.