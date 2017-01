WaldshutTiengen Gericht: Schmähbrief an Ex-Chef kostet 750 Euro

Ein Rentner soll 750 Euro Strafe zahlen, weil er seinen Ex-Chef als Lohnbetrüger und Dummkopf bezeichnete. Die Richterin wollte den Prozess gegen Zahlung einer Spende einstellen, wegen Vorstrafen bestand die Staatsanwaltschaft aber auf einer Verurteilung. Der Angeklagte kündigte Berufung an.

Kreis Waldshut (hjh) Weil er seinem Ex-Chef einen beleidigenden Brief schrieb, soll ein Rentner 750 Euro Strafe zahlen. Mit einer Einstellung des Prozesses gegen Zahlung einer Spende wäre zwar der Beleidigte einverstanden gewesen, nicht aber die Staatsanwaltschaft. Viermal schon stand der Angeklagte wegen ähnlicher Delikte vor Gericht. Schon vor dem Urteil kündigte der 65-Jährige seine Berufung gegen das Urteil der Amtsrichterin in Waldshut an.

Dabei hatte er den Vorwurf, er habe zwei beleidigende Briefe geschrieben, durchaus eingeräumt. Doch darum ging es dem Rentner nicht, der sich selbst verteidigte, als er die Hauptverhandlung erzwang. Sein Anliegen war, vor Gericht die nach seiner Meinung schlimmen Verhältnisse seines ehemaligen Arbeitgebers auszubreiten. Über seine Geldforderungen und gegenseitige Beschuldigungen von Arbeitnehmer und Geschäftsführer hatte es freilich schon ein Arbeitsgerichtsverfahren über zwei Instanzen gegeben, das mit einem Vergleich geendet hatte.

Damit wäre wohl Friede eingekehrt, hätte der Ex-Mitarbeiter nicht seinen Ex-Chef gefragt, ob er in den Betrieb kommen und sich von den Kollegen verabschieden dürfe. Darauf habe der Geschäftsführer heftig reagiert: "Kommt nicht in Frage!" Der Abgewiesene schrieb einem Ex-Kollegen – privat, aber an die Firmenadresse – einen Brief, in dem er ihn bat, die anderen Kollegen von ihm zu grüßen. Allerdings fanden sich darin auch Hinweise auf den Geschäftsführer, der im Wechsel als juristischer Analphabet, dummer Lohnbetrüger, Dummkopf und als geistig beschränkt bezeichnet wurde. Der Ex-Kollege zeigte das Schreiben dem beleidigten Chef. Dieser bekam bald darauf auch ein Schreiben direkt vom Angeklagten, mit ähnlichen Titulierungen und Eigenschaftswörtern sowie dem Wunsch, "dass Du mich anzeigst". Das tat der Gescholtene auch.

Einzelrichterin Bianca Stoll stellte die Einstellung des Verfahrens in den Raum, gegen Zahlung einer Spende an die Deutsche Verkehrswacht. Damit war die Staatsanwaltschaft angesichts der Vorstrafen nicht einverstanden. Einen Rückzieher gegen den Strafbefehl der Anklagebehörde verweigerte wiederum der Rentner, obwohl er damit Verfahrenskosten hätte sparen können. Schließlich stimmte der Staatsanwalt zu, dass der Vorwurf wegen des ersten Briefs fallen gelassen wurde, weil das Schreiben eigentlich an den Kollegen als Privatmann gerichtet war. Mit ihrem Urteil wegen Beleidigung blieb die Richterin 250 Euro unter dem Antrag des Anklägers.

Der Angeklagte sieht sich als Feindbild der Waldshuter Staatsanwaltschaft. In seiner Selbstverteidigung hatte der Hartz-IV-Bezieher selbst seine Verurteilung beantragt mit dem Zusatz, das sei ihm "so lang wie breit". Der Angeklagte kündigte Berufung an: "Wir drehen das Ding weiter."