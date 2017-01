Waldshut-Tiengen Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen: Jusos diskutieren Frauenquote

Über Vor- und Nachteile der Frauenquote diskutieren Juso-Mitglieder mit Lara Herter, Kreisvorsitzenden der SPD (Zoller-Alb-Kreis).

Quote gut, alles gut? Über diese Frage diskutierte ein kleiner Kreis von Mitgliedern und Gästen der Jusos zusammen mit der stellvertretenden Kreisvorsitzenden der SPD (Zollern-Alb-Kreis), Lara Herter, im Rheinischen Hof in Waldshut.

Seit Anfang 2016 legt die Frauenquote fest, dass in den Gremien und Aufsichtsräten von Unternehmen mit circa 2000 Beschäftigten ein bestimmter Mindestprozentsatz, nämlich 30 Prozent aus Frauen bestehen muss. Kann ein Platz nicht mit einer Frau besetzt werden, bleibt er leer. Kleinere Unternehmen mit circa 500 Beschäftigten steht eine flexible Frauenquote zu. Allerdings besteht hier die Transparenzpflicht.

Lara Harter referierte über die juristischen Hintergründe der Geschlechterquote. Stimmt das Gesetz mit der Verfassung überein? Ja, das Gesetz ist verfassungsgemäß. Auch die Frage ob das neue Gesetz geeignet und erforderlich sei könne sie nur bejahen, fuhr Harter fort. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass flexible Quoten nichts gebracht hätten. Widerspricht die Frauenquote dem Artikel drei des Grundgesetz (Männer und Frauen sind gleichberechtigt), da bestimmte Stellen dann nur von Frauen besetzt werden dürften und dadurch die Männer diskriminiert würden? Da müsse man die Rechtsprechung abwarten, so die stellvertretende Kreisvorsitzende. Wird durch die Frauenquote der Artikel 12 (Recht auf freie Berufswahl) angetastet? Nein, bestätigte Harter. Die Quote beziehe sich lediglich auf eine Position im Beruf, auf die man keinen Rechtsanspruch habe.

Die Geschlechterquote habe tatsächlich etwas gebracht. 2015 hätten 23,3 Prozent der Betriebe dem entsprochen, 2016 seien es bereits 27,2 Prozent gewesen, schloss Harter. Verschiedene Meinungen bezüglich des Nutzens der Quote äußerten die Teilnehmer dann in der anschließenden lebhaften Diskussionsrunde. Bei Vereinen und Kleinunternehmen könnte das schwierig werden, meinte ein Mitglied. Ein anderer meinte, das Thema Frauenquote sollte nicht von oben kommen, es sollte in den Köpfen der Menschen ankommen. Das Hauptproblem sei das Image der Frauen in der Gesellschaft, das die Frauen immer noch hinter dem Herd sehe, kam ein anderer Beitrag.