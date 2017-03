WaldshutTiengen Geplantes Gerätehaus: In der Feuerwehr wächst der Unmut über die stockende Planung

Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Ralf Rieple hat in der Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Waldshut die Verzögerungen für den Neubau des Waldshuter Gerätehauses kritisiert. Zudem standen in der Versammlung die Beförderung und die Neuaufnahme von Mitgliedern an.

Waldshut (ros) Deutliche Worte bezüglich der Verzögerungen bei der Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses Waldshut fand der stellvertretende Feuerwehrkommandant Ralf Rieple: "Die Diskussionen um die Standortfrage müssen endlich und endgültig beendet werden", sagte er bei der Hauptversammlung der Einsatzabteilung Waldshut. Geplant ist ein Neubau auf dem ehemaligen Güterbahnhofareal in der Nähe des Rewe-Marktes, allerdings wird aufgrund der Größe des Grundstücks seitens der Stadt nach passenden Mitinvestoren gesucht. "Ich weiß nicht, an welcher Stelle es stockt, aber auch wir wollen, dass es weitergeht", sagte zuvor Gemeinderat Peter Kaiser (CDU). Der Neubau werde allerdings wohl erst 2019 beginnen können. Er glaube nicht an den Spatenstich 2019, sagte Rieple, da für die rechtzeitige Stellung von Zuschussanträgen die Standort-Frage geklärt sein müsse. Peter Kaiser versprach die Notwendigkeit, diese Frage bis Ende 2017 zu klären, in den Gemeinderat mitzunehmen. Die jetzige Unterbringung am Johannisplatz ist seit Langem sanierungsbedürftig.

Die Abteilung ist personell gut aufgestellt. Steffi Scheuch wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Alexander Merkt, Christian Pesch und Marco Pugliese sowie Lukas Feil (in Abwesenheit) wurden neu aufgenommen. Die Abteilung hat momentan 48 aktive Mitglieder. Kommandant Peter Wolf bat darum, weiterhin mögliche Interessenten anzusprechen. "Die Einsätze nehmen nicht ab", sagte Wolf. In 2017 waren dies bereits 39. Er berichtete zudem über die Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 10, das im April in die Ausschreibung gehen soll, und eines neun Meter langen, 300 PS-starken Feuerwehrboots, das bereits dieses Jahr ausgeliefert werden soll.

Abteilungskommandant Alexander Kaiser berichtete für 2016 von 104 Einsätzen. Hierzu gehörten auch der Brand einer Scheune am Rheinschloss und der schwere Verkehrsunfall in der Nähe des Krankenhauses. Es wurden 34 Proben und zahlreiche Lehrgänge absolviert. Kaiser bedankte sich bei allen Einsatzkräften "vom Anwärter bis zum Zugführer" für die geleistete Arbeit und gute Verfügbarkeit. Grüße überbrachten neben Gemeinderat Peter Kaiser auch Manfred Feldmann vom DRK.