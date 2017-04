Waldshut-Tiengen Gemeinsam auf neuen Wegen: Schwarzwaldverein und Tourist-Information kooperieren

Der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen und die Stadt veranstalten ab sofort gemeinsame Wanderungen. Zwölf Touren sind für dieses Jahr vorgesehen. Beide Seiten versprechen sich von der Zusammenarbeit Vorteile.

Der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen geht neue Wege – und das gemeinsam mit der Stadt. Zusammen bieten sie ab sofort ein Jahresprogramm mit Wanderungen in der näheren und weiteren Umgebung an. Zwölf gemeinsame Touren sind in diesem Jahr geplant. Das von Tourist-Information, Kulturamt und der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins ausgearbeitete Programm ist ab sofort in der Tourist-Info in Waldshut und dem Bürgerbüro in Tiengen erhältlich.

Bislang waren Stadt und Schwarzwaldverein gewissermaßen Konkurrenten. Der Verein stellt jedes Jahr ein Wanderprogramm für seine Mitglieder und Gäste zusammen und auch die Tourist-Info hat bislang geführte Touren für Besucher angeboten. Nachdem der für die Stadt tätige Wanderführer sich Ende vergangenen Jahres aus dieser Tätigkeit zurückgezogen hatte, nahm die Stadtverwaltung Kontakt mit dem Schwarzwaldverein auf. "Die Stadt hat bei uns angefragt und das kam gleich gut an. Ein gemeinsames Programm ist keine schlechte Idee", blickt Rainer Feudel, Vorsitzender des Vereins, zurück.

Einen Teil der Wanderungen hätten sie ohnehin schon im Programm gehabt, nun seien noch ein paar unter der Woche dazu gekommen. "Wir haben das schon ein paar Mal versucht, aber die Wanderungen sind nie so erfolgreich gewesen. Vielleicht gibt es Touristen, die dadurch angesprochen werden", sagt Feudel. Die Stadtverwaltung spricht in einer Mitteilung von einem Win-Win-Effekt. Die Stadt kann Besuchern ein größeres Programm an gut organisierten Wanderungen mit erfahrenen Wanderführern anbieten. Der Schwarzwaldverein profitiert im Gegenzug von der Werbung durch die Tourist-Info, was für eine bessere Auslastung der Wanderungen sorgen soll.

"Vielleicht bringt es etwas. Wenn nicht, haben wir ein paar zusätzliche Wanderungen, das ist auch gut", ist Rainer Feudel zufrieden. Über die Dauer der Kooperation ist bislang noch nicht gesprochen worden. Rainer Feudel kann sich eine langfristige Zusammenarbeit jedenfalls gut vorstellen: "Jetzt sehen wir aber erst einmal, wie es läuft."

Die erste Wanderung aus dem gemeinsamen Programm kam schon einmal gut an. Eine Gruppe von 30 Teilnehmern war rund 4,5 Stunden auf den Spuren des Klosterwegs in der Schweiz unterwegs. Und auch die nächste Tour steht bereits an. Am Sonntag, 23. April, wird rund um Bühl gewandert und führt auf den Klettgauer Abschnitt des Hochrhein-Höhenwegs. Rainer Feudel selbst wird den rund zehn Kilometer langen Ausflug führen. Die Organisation und Leitung der Kooperations-Wanderungen übernehmen die Wanderführer des Schwarzwaldvereins.

Die zwölf Wanderungen sind abgesehen von Fahrtkosten oder Eintrittsgeldern für alle Teilnehmer kostenlos. Um eine entsprechende Planung zu ermöglichen, sollten sich Interessenten mindestens fünf Tage vor Beginn beim jeweiligen Wanderführer, die im Programm angegeben sind, anmelden.

Schwarzwaldverein

Die Ortsgruppe Waldshut-Tiengen des Schwarzwaldvereins hat derzeit laut Auskunft des Vorsitzenden Rainer Feudel rund 165 Mitglieder. Zu den Aufgaben des Vereins gehört unter anderem auch die Unterhaltung und Markierung von Wanderwegen. Neben den gemeinsamen Wanderungen mit der Tourist-Info bietet der Verein das ganze Jahr über zahlreiche weitere Wanderungen an.

Informationen zu den Angebotenen Wanderungen gibt es auch im Internet unter www.waldshut-tiengen.de