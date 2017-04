Waldshut-Tiengen Gemeinsam Deutsch lernen: Caritas bietet Sprachkurs für Flüchtlings-Frauen

Die Caritas bietet einen Sprachkurs für Flüchtlings-Frauen. Außerdem lernen die Teilnehmerinnen auch Kultur und Hilfsangebote kennen.

Waldshut-Tiengen – Konzentriert lehnen die drei Frauen über ihren Aufgabenblättern. "Sie arbeitet im Supermarkt an der Kasse", liest Lubna Tarmanini vor. Die junge Frau ist eine der Teilnehmerinnen des Caritas-Projekts "Sprachförderung für Frauen". Zweimal pro Woche treffen sich die drei bis fünf Frauen in der Einrichtung, um gemeinsam mit zwei Studentinnen der Caritas die deutsche Sprache und Kultur kennenzulernen. "Uns kam die Idee, als wir gemerkt haben, dass immer mehr Frauen über den Familiennachwuchs nach Deutschland kamen", erklärt Kathrin Welte vom Caritas-Jugendmigrationsdiest. Auch Yasmin Belal, Hiba Al-Kari und Lubna Tarmanini kamen durch ihre Ehemänner an den Hochrhein. Alle drei stammen ursprünglich aus Syrien.

"Frauen sind mit den Kindern und Babys oft isoliert in den Gemeinschaftsunterkünften", sagt Christina Gampp, Abteilungsleiterin der Sozialpädagogischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien mit Migrationshintergrund. Zwar gebe es fast überall Helferkreise, die auch Sprachkurse anbieten, doch der Stand der Teilnehmer sei oft sehr unterschiedlich. "Die Männer, die seit zwei Jahren hier sind, sind da natürlich weiter als Frauen, die gerade erst nachkamen", erklärt Gampp. Wichtig sei es, gleich in den ersten Monaten ein Angebot bieten zu können, ist auch Stephanie Widmann vom Caritassozialdienst und der Schwangerenberatung überzeugt. "Schnell einen Schritt nach außen machen und durch gute Erfahrungen wissen, wo man Hilfe kriegt", beschreibt sie eines der Projektziele.

Durch monatelange Wartezeiten bei Integrationskursen sei das oft nicht möglich. Ein weiteres Problem können Schwangerschaften sein. "Wenn eine Frau schwanger ist oder ein kleines Kind hat, kann es drei Jahre dauern, bis sie an einem Integrationskurs teilnehmen kann", erklärt Kathrin Welte. Der Caritas-Kurs soll daher eine Ergänzung zu den Integrationskursen des Bundesamts für Migration sein. Auch hier stehen Sprache und Kultur im Mittelpunkte. "Wie werden Kinder betreut, wie funktioniert das Gesundheitssystem, wie ist die Rolle der Frau", zählt Christina Gampp ein paar der Themen auf, die durch den Sprachkurs vermittelt werden sollen.

An diesem Tag steht die Schul- und Berufswelt auf dem Programm. Nur selten wird der Internet-Übersetzer gebraucht, der die Wörter ins Arabische übersetzt. "Ich bin dran", protestiert Yasmin Belal, als ihre Sitznachbarin die nächste Aufgabe vorlesen möchte. Studentin Gülistan Celik ist zufrieden mit dem Kurs: "Das Unterrichten macht uns viel Spaß, wir machen das gerne. Die Schülerinnen sind sehr motiviert." Und auch die sind voll des Lobes: "Es ist sehr schön, dass ich hier Deutsch lerne. Manchmal ist es sehr schwierig, aber unsere Lehrerinnen machen das toll", sagt Lubna Tarmanini. Drei bis fünf Frauen nehmen regelmäßig an den Kursen teil. Die ideale Größe laut Christina Gampp: "Dadurch kann individuell auf die Schülerinnen eingegangen werden und der Unterricht ist sehr intensiv, das kann man sonst kaum bieten." Finanziert wird das Projekt durch Eigenmittel des Caritas Verbands.

"Es ist eine Herausforderung, aber wir merken deutliche Fortschritte", ist Studentin Iryna Schneider mit dem Kurs, der Mitte Januar begonnen hat, zufrieden. Die beiden Studentinnen haben den Kurs kürzlich abgegeben, weil ihre Praxisphase zu Ende ist. Ehrenamtliche werden ihn weiterführen. "Wir sind noch auf der Suche nach Helfern", merkt Kathrin Welte an. Auch kommende Studenten sollen in das Projekt eingebunden werden. "Durch das eigene Arbeiten und den Projektcharakter profitieren die Studenten enorm", freut sich Christina Gampp über einen weiteren Vorteil des Deutschkurses.

Jugendmigrationsdienst besteht seit zehn Jahren

.Was ist der Jugendmigrationsdienst? Der Sprachkurs wird durchgeführt vom Caritassozialdienst und dem Jugendmigrationsdienst. Letzterer feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Es ist laut eigener Auskunft die eigene die einzige Fachberatung im Landkreis für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund. Die Stelle wurde vor zehn Jahren eingerichtet, als festgestellt wurde, dass der Erwachsenenbereich des Migrationsdienstes diesen Bereich nicht mitabdecken kann. Mittlerweile gibt es eine Stelle in Bad Säckingen und eine in Waldshut. .Wer wird dort beraten? Anfangs gehörten größenteils EU-Bürger und zusätzlich einige Jugendliche aus Russland, der Türkei, dem Kosovo und Italien zu den Jugendlichen, die sich beraten ließen. Heute sind es 90 Prozent Flüchtlinge aus dem arabischen Raum, einige Jugendliche aus Afrika und Südamerika. EU-Bürger gehören kaum noch zu den Klienten. .Was sind die Aufgaben? Schwerpunkte der Arbeit sind vier Säulen: sprachliche, berufliche, schulische und soziale Integration. Dazu gehören beispielsweise Informationen über die Vereinslandschaft, ebenso wie Anmeldungen zu Integrationskursen, Bewerbungstraining oder Anmeldung in Vorbereitungsklassen. Auch der fachliche Hintergrund ist eine wichtige Aufgabe. Für die jungen Menschen sind die Berater Experten in der Gesetzgebung und wichtiger Ansprechpartner.

Der Jugendmigrationsdienst der Caritas ist in Waldshut telefonisch unter der Nummer 07751/80 11 29 und in Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/56 98 47 zu erreichen. (dc)