Waldshut-Tiengen Gelungen: Ein Konzert von Kindern für Kinder

Das sechste Kiwanis-Benefizkonzert in der Pfarrkirche präsentiert sich erneut als voller Erfolg. Die Begeisterung des Publikums gehtnahtlos über auf die Stargäste, die Wehrer-Murger Band „Sameday Records“.

Tiengen – Volle Kirche, tolle Stimmung und Akteure, die frenetisch gefeiert wurden: Das Kinder für Kinder Konzert in der katholischen Pfarrkirche war am Freitagabend ein rundum gelungenes Ereignis, das viel Freude ausgestrahlt hat. Zum sechsten Mal hatte der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen das beliebte Benefizkonzert organisiert, bei dem junge Musizierende für notleidende Kinder und Familien in der Region auftreten. Die Scheine, die am Ende des Konzerts in die Spendeneimer geworfen wurden, gehen an Pfarrer Johannes Gut zur Weiterverteilung.

Aufgetreten sind dieses Mal Gruppen der Grundschule Küssaberg, das Verbandsjugendorchester Hochrhein und als Stargast, die Band „Sameday Records“. Eine erwartungsvolle Anspannung war spürbar, als zunächst Bernhard Frick, Präsident des Kiwanis-Club, und danach Tiengens Pfarrer Johannes Gut für begrüßende Worte ans Mikrophon traten. Den Anfang machten der Chor und das Orff-Orchester der Grundschule Küssaberg, die mit frechen Liedern aus aller Welt im Nu gute Laune machten.

Unter der Leitung von Imke Krüger, Barbara Dammenhayn-Scott und Verena Heni, meisterten die Dritt-und Viertklässler ihren großen Auftritt mit Pfiff und Charme. Nach der Pause, in der Mitglieder des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen auf dem Kirchplatz bewirteten, nahm ein monumentales Musikerlebnis seinen Lauf: Das Verbandsjugendorchester Hochrhein unter der Leitung von Julian Gibbons zeigte seine große Klasse. In einem der gespielten Stücke glänzte Uwe Strittmatter mit einem Euphonium Solo und nach ausgelassenen „Yiddish Dances“ machte das Orchester mit südamerikanischen Rhythmen richtig „Party“. Die Begeisterung des Publikums ging nahtlos über auf die Stargäste, die Wehrer-Murger Band „Sameday Records“. Ihren Höhepunkt erreichte sie, als Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber in dem Instrumentalstück „Spanish“ auf einer einzigen Gitarre spielten. Mit dem von allen Akteuren gemeinsam gesungenen Hit „Happy“ endete der Konzertabend mit genau dem richtigen Lied.