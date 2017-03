Waldshut-Tiengen Geldsegen: Volksbank Hochrhein spendet 80 000 Euro an Vereine und Kindergärten

Die Volksbank Hochrhein unterstützt mit 80 000 Euro Projekte von 117 Vereine und Kindergärten aus der Region. Vertreter der Einrichtungen freuen sich über die Scheckübergabe in der Geschäftsstelle Waldshut.

Waldshut (ufr) Mit 80 000 Euro unterstützt die Volksbank Hochrhein die Projekte von 117 Vereinen und Kindergärten aus der Region. Die Summe stammt aus dem VR-Gewinnsparen 2016, bei dem sparen, gewinnen und helfen Hand in Hand gehen. Erstmals fand die Übergabe der Geldmittel im Rahmen einer einzigen zentralen Veranstaltung statt. In der Volksbank Geschäftsstelle in Waldshut hat Christian Schweigler (Bereichsleiter Kundenberatung) Vertretern der betreffenden Vereine und Kindergärten Schecks überreicht, anschließend folgte ein geselliges Beisammensein bei einem Stehempfang. Rund 35 Kindergärten, fast 40 Sportvereine, über 20 Musikvereine und knapp zehn sich für Heimat und Brauchtum einsetzende Vereine sowie einige Schul-Fördervereine und DLRG-Ortsgruppen waren Empfänger der 80 000 Euro.



Sie werden mit dem Geld vorrangig Spiel-, Sport- und Trainingsmaterialien, Bekleidung, Musikinstrumente und Pflegegeräte kaufen oder es in Bau- und Instandsetzungsvorhaben fließen lassen. Die 80 000 Euro sind noch nicht die ganze Summe, die von der Volksbank Hochrhein gespendet werden. Weitere 30 000 Euro gehen in Form von fünf Leasingfahrzeugen an die Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt und mit ebenfalls 30 000 Euro wird die Arbeit von verschiedenen Kultureinrichtungen am Hochrhein unterstützt. Damit spendet die Volksbank aus Mitteln des VR-Gewinnsparens insgesamt 140 000 Euro. "Mit den Losen aus dem VR-Gewinnsparen kommt viel in die Region zurück", sagte Christian Schweigler. Nach seiner Aussage ist das VR-Gewinnsparen beliebt wie eh und je.

Wer bei der Volksbank Lose für 10 Euro kauft, spart davon 7,50 Euro, mit 2,50 Euro nimmt der Loskäufer an einer Lotterie teil mit regelmäßigen Geld- und Sachpreis-Ausschüttungen. Ein Teil der Lotteriesumme geht vom Gewinnsparverein an die Volksbank zurück, die diesen Betrag alljährlich spendet. Je mehr Lose verkauft werden, desto höher ist also die Spendensumme. Gemeinnützige Einrichtungen, die von der Spendenausschüttung 2018 profitieren möchten, können noch bis 30. Juni per Onlineformular im Internet auf der Homepage der Volksbank (www.volksbank-hochrhein.de) einen Förderantrag stellen.