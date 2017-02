Waldshut-Tiengen Gegner des AKW Leibstadt beziehen Position mit Unterschriften

Das AKW Leibstadt bleibt vom Netz, fordern rund 1000 Bürger, was sie mit ihrer Unterschrift bekräftigen. Aktion der Initiative ZOA.

Waldshut (bin) Mit einer Unterschriftensammlung in der Waldshuter Kaiserstraße verleiht die Bürgerinitiative Zukunft ohne Atom (ZOA) ihrem Protest Ausdruck, das Kernkraftwerk Leibstadt wenigstens bis zur Behebung der Sicherheitsmängel nicht wieder ans Netz gehen zu lassen. In der Aufforderung zum Protest heißt es: „Nach der Revision im August 2016 ging das AKW Leibstadt nicht mehr ans Netz, weil „Verfärbungen und Oxidationen“ an Brennelementen festgestellt wurden. Wie am 1. Februar 2017 bekannt wurde, sind sie durch „kritische Siedezustände“ und mangelnde Kühlung im Reaktor entstanden. Bisher wurde die Ursache für den so genannten „dry-out-Effekt“ nicht gefunden. Der leichtfertige Umgang mit den Mängeln setzt unsere Sicherheit aufs Spiel. Unter diesen Bedingungen ist der Betrieb nicht verantwortbar.“

Bis 16 Uhr am Samstagnachmittag hatten rund 1000 Passanten unterschrieben. Mit den Unterschriften will die Bürgerinitiative ZOA beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) ihrer Forderung Nachdruck verleihen, dem AKW Leibstadt die Wiederinbetriebnahme zu untersagen, bis die Ursache der Überhitzung im Reaktor eindeutig geklärt ist, und die Sicherheit des Kraftwerkes von unabhängiger Seite gewährleistet werden kann. Weitere Listen sind in Ortsteilen unterwegs.

Die Bürgerinitiative ZOA wurde 2011 unter dem Eindruck der Atom-Katastrophe von Fukushima 2011 spontan gegründet. Die Initiative verzichtet auf den Vereinsstatus und erhebt keine Mitgliedsbeiträge. Monika Herrmann-Schiel, Sprecherin der Bürgerinitiative: „Unsere Aktionen finanzieren wir aus eigener Tasche und durch Unterstützung von Parteien und Verbänden. Unsere Hauptforderung ist die sofortige Abschaltung der Atomkraftwerke in der Schweiz. Nach Einschätzungen von Fachleuten aus Deutschland erfüllt keines der eidgenössischen AKWs, die ohnehin überaltert sind, die notwendigen Sicherheitsstandards. Alle sind unzureichend gegen Flugzeugabstürze und schon gar nicht gegen terroristische Angriffe aus der Luft geschützt.“

„Wer am Hochrhein wohnt und mit uns gegen die atomare Bedrohung am Hochrhein aktiv werden will, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt die Sprecherin der Bürgerinitiative. Der harte Kern der ZOA sind etwa zehn Personen. „Allerdings“, so Monika Herrmann-Schiel, „wenn’s um was geht, sind viele Leute dabei, um uns zu unterstützen.“ Wer mehr über die Bürgerinitiative wissen möchte, kann das im Internet (zoahochrhein.wordpress.com) in Erfahrung bringen.