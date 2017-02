Waldshut-Tiengen Gebühren für Abwasser in Waldshut-Tiengen bleiben stabil

Der städtische Eigenbetrieb Abwasser will laut Kämmerer Klaus Lang die Abwassergebühren in den nächsten Jahren nicht erhöhen.

Waldshut-Tiengen (mhe) Die Abwassergebühren in Waldshut-Tiengen bleiben auch für die kommenden Jahre stabil. Die Finanzplanung für den städtischen Eigenbetrieb Abwasser sehe für die nächsten Jahre keine Gebührenerhöhung vor, so Stadtkämmerer Klaus Lang am Montag in der von OB Philipp Frank geleiteten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Bau und Umwelt. Bei der geltenden, nach Aufkommen von Schmutzwasser und Oberflächenwasser, gesplitteten Abwassergebühr bleiben die Gebührensätze von 2,25 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und von 0,40 Euro je Kubikmeter Oberflächenwasser von versiegelten Flächen weiterhin unverändert. Die Anlieferung von Schlamm aus Kleinkläranlagen beläuft sich auf 12,50 Euro je Kubikmeter. Anfallende Defizite im Abwasserhaushalt 2017 sollen durch Überschüsse aus den vergangenen Jahren abgedeckt werden. Zum Ausgleich des Haushalts 2016 werden 200 000 Euro aus den Überschüssen entnommen, für 2017 ist eine Entnahme von 150 000 Euro geplant. Die Überschüsse des Eigenbetriebs Abwasser beliefen sich laut Lang zum Jahresende 2016 auf 1,975 Millionen Euro. Unberücksichtigt bei der Ausweisung des Überschusses sind die Währungsverluste, die der Eigenbetrieb bei seinen Krediten in Schweizer Franken hinnehmen muss. Für 2015 betrug dieser Währungsverlust 1,825 Millionen Euro.