Waldshut-Tiengen Garten der Stoll-Vita-Stiftung: Wie Kurse die Achtsamkeit schulen sollen

An drei Nachmittagen erfahren die Teilnehmer eines Awo-Kurses im Garten der Stoll-Vita-Stiftung, wie sie die Natur bewusster erleben. Was sie über die Achtsamkeits-Kurse wissen müssen und wie Sie sich anmelden, erfahren Sie hier.

Waldshut (bin) „Nirgendwo ist Achtsamkeit leichter als in der Natur, und auf nichts ist die Natur mehr angewiesen als auf die Achtsamkeit der Menschen.“ So lautet ein Zitat des Diplom-Soziologen Michael Huppertz, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Auch in diesem Jahr bieten Christel Auweder, Nicola Ober-Jäger und Tanja Baumgartner, Mitarbeiterinnen der Awo Waldshut, wieder drei Nachmittage unter dem Motto „Achtsamkeit im Wandel der Jahreszeiten“ im Garten der Stoll-Vita-Stiftung für Menschen mit und ohne Handicap an. Ziel ist es, dass die Teilnehmer erfahren, sich selbst und die Natur bewusster und achtsamer zu erleben.

„Der Garten der Stoll Vita Stiftung eignet sich für die Kurse besonders gut“, sagt Christel Auweder. Denn auf einem überschaubaren Raum gebe es Vieles zu entdecken. „Im vergangenen Jahr haben wir das Projekt eher als Test angesetzt. Die Resonanz war derartig positiv, dass wir es folgerichtig auch dieses Jahr wieder ins Programm genommen haben.“ Gefördert wird das Projekt von der Stoll-Vita-Stiftung. „Dadurch“, so Christel Auweder, „ist die Teilnahme auch für Menschen mit geringem Einkommen möglich“.

Inhalte der Kurse sind: Die Natur mit allen Sinnen zu erleben, Achtsamkeit üben, sich selbst in der Natur spüren sowie Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur erkennen. Christel Auweder weist darauf hin, dass die Teilnehmer Versper und Getränke mitbringen und sich dem Wetter entsprechend kleiden sollten. Um erfolgreich an den Kursen teilnehmen zu können, sei es ganz wichtig, Interesse und Offenheit für die Materie mitzubringen.

Achtsamkeit, so steht es im Lexikon der Psychologie, wird zunehmend auch in der Therapie zur Behandlung von psychischen Störungen eingesetzt. Dabei wird unter Achtsamkeit eine Form der Aufmerksamkeitslenkung verstanden. Durch die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt soll ein unreflektierter „Autopilotenmodus“, schädliche Gewohnheiten und unerwünschte Reaktionsmuster durchbrochen werden. Angenehme und unangenehme Empfindungen sollen achtsam betrachtet werden.

Die Kurse