Waldshut-Tiengen Gäste aus der Partnerstadt Blois sind zu Besuch in Waldshut-Tiengener Familien

Der 59. Schüleraustausch Blois-Waldshut läuft noch bis Ostern. 30 Jugendliche aus Blois und ihre deutschen Freunde absolvieren eine Bootstour, eine Stadtrallye und einen Sportnachmittag.

Noch bis Ostern halten sich 30 Jungen und Mädchen aus der französischen Partnerstadt Blois in den Familien ihrer deutschen Freunde am Hochrhein auf. Es ist der 59. Austausch, den Blois und Waldshut-Tiengen in ununterbrochener Reihe pflegen. Partnerschaftskomitee und Lehrer von Hochrhein- und Klettgau-Gymnasium haben wieder ein umfangreiches Programm für die 13- bis 16-jährigen Blesois zusammengestellt. Unter den jungen Franzosen befinden sich Teilnehmer, die zum zweiten oder dritten Mal am Hochrhein zu Gast sind.

Willkommen geheißen wurde die Schar am Rheinschiff von Oberbürgermeister Philipp Frank und Markus Schmitt, dem Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, bevor es aufs Schiff ging, um die Partnerstadt aus reizvoller Perspektive kennenzulernen. Bei einer Stadt-Rallye galt es, die markantesten Punkte aufzusuchen. Während der Schulzeit nahmen die Franzosen mit ihren deutschen Partnern am Unterricht teil. Hoch her ging es am Sportnachmittag in der Hochrhein-Sporthalle unter der Anleitung von Sportlehrern des Hochrhein-Gymnasiums.

Bei keinem Aufenthalt fehlen darf die Fahrt in den Europapark, bei der man Einblick in die Schwarzwald-Landschaft bekam. Weitere Programmpunkte waren das Erlebnisbad in Titisee und das Technorama in Winterthur. Fröhlich vereint waren Gasteltern französischer und deutscher Schüler mit Betreuern und Mitgliedern des Partnerschaftskomitees beim Grillnachmittag im Wildgehege. Zum Gegenbesuch fahren die Schüler vom 25. Mai bis 5. Juni.