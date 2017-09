Waldshut Fußgänger auf der B 500 wird von Polizei ermahnt  und kurz darauf angefahren

Auf der B 500 Höhe der Abzweigung Eschbach wurde am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr ein Mann von einem bergwärts fahrenden Auto gestreift. Der 38-Jährige wurde nur leicht verletzt.

Auf der B 500 Höhe der Abzweigung Eschbach wurde am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr ein Mann von einem bergwärts fahrenden Auto gestreift. Laut Polizei lief der 38-Jährige am rechten Fahrbahnrand. Er hatte Glück im Unglück und zog sich nur leichte Verletzungen an der Hand zu, berichtet die Polizei. Eine stationäre Aufnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Am Auto wurde der Außenspiegel beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Laut Polizeibericht war der dunkel gekleidete Mann bereits eine viertel Stunde zuvor von einer Streife auf sein gefährliches Verhalten angesprochen worden. Er habe zugesagt, die B 500 zu verlassen und auf eine weniger stark frequentierten Straße auszuweichen.