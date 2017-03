Waldshut-Tiengen Für die Flüchtlingsbeauftragte nimmt die Arbeit nicht ab

Die Flüchtlingsbeauftrage Antje Maurer ist seit vier Monaten im Amt. Obwohl es kaum noch Neu-Zuweisungen im Landkreis gibt, hat die Flüchtlingsbeauftragte viel zu tun. Jetzt geht es vor allem um die Vernetzung der Helferkreise und Behördengänge.

Waldshut-Tiengen – Die Zahlen der neuankommenden Flüchtlinge in Deutschland sinken weiter. Dem Landkreis Waldshut werden pro Monat noch rund 15 Asylbewerber zugewiesen. Vor gut einem Jahr waren es pro Woche noch etwa 100. Die Arbeit für Antje Maurer wird dadurch dennoch nicht weniger. Sie ist seit Dezember vergangenen Jahres Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises. "Ich bin dabei, mich mit allen zu vernetzen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, also Ämter, Behörden, Schulen, soziale Dienste, Ehrenamtliche und natürlich die Flüchtlinge selbst", erklärt Maurer ihre Arbeit.

18 Gemeinschaftsunterkünfte sind derzeit noch belegt. Rund 1200 Flüchtlinge, größtenteils aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, sind dort untergebracht. Antje Maurer hat ihr Büro in der Gemeinschaftsunterkunft in der Tiengener Badstraße. Das Reihenhaus und die angrenzende Containersiedlung bietet Platz für 340 Menschen, 280 leben aktuell dort. "Das Angebot wird gut genutzt. Durch das Büro vor Ort bin ich nah am Geschehen dran und bekomme etwas mit", sagt Maurer.

Auch an diesem Tag wird sie gebraucht. Zwei Frauen und ein Mann stehen in ihrem Büro, sie brauchen Berechtigungsscheine für die Sprachkurse der Volkshochschule. Die Verständigung ist nicht einfach, aber sie funktioniert. Um die Anmeldung müssen sich die Flüchtlinge selbst kümmern. Durch die Ausgabe von Berechtigungsscheinen können sich Geflüchtete, deren Asylverfahren noch läuft, einen für sie passenden Kurs bei einer Volkshochschule aussuchen und somit die oft mehrmonatige Wartezeit bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag oder den Beginn eines Integrationskurses sinnvoll überbrücken.

Die Vermittlung in Sprachkurse ist ein wichtiger Teil der Arbeit der Flüchtlingsbeauftragten. Um Integrationskurse muss sie sich nicht kümmern. Hierfür ist das Bundesamt für Migration zuständig.

"Obwohl weniger Asylbewerber ankommen, ist die Arbeit nicht weniger geworden, auch weil liegengebliebene Sachen abgearbeitet werden müssen", erklärt Antje Maurer. Zudem kommen andere Themen auf als noch vor einem Jahr. "Es gibt Menschen, die seit zwei Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft leben und auf ihren Bescheid warten. Das ist eine große Belastung", erzählt sie. Vor allem auch für die sozialen Dienste und die ehrenamtlichen Helfer sei das eine Herausforderung. Aktuell gibt es 24 Helferkreise in der Region. Für Antje Maurer ein wichtiger Faktor: "Ich finde in jedem Ort, in dem es Helferkreise gibt, engagierte Ansprechpartner."

Die Betreuung, die die Ehrenamtlichen bieten, endet nur selten mit dem Auszug der Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft. Wenn gewünscht, bleiben sie auch in der Folgeunterbringung in Kontakt. Doch dorthin zu kommen, ist schwer. "Die Wohnungssuche ist wirklich dramatisch", sagt Maurer. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei schwierig – allerdings nicht nur für Flüchtlinge, betont sie. Dass die Flüchtlings-Familien meist sehr groß seien, mache es nicht leichter. "Wir würden uns wünschen, dass mehr Wohnungen zur Verfügung gestellt würden. Jeder Vermieter kann sich gerne unverbindlich bei mir melden, sich informieren und die Miet-Kandidaten erst einmal kennenlernen", beschreibt Antje Maurer ein mögliches Vorgehen.

Vor ihrer Anstellung als Flüchtlingsbeauftragte war die Laufenburgerin selbst in der Flüchtlingshilfe aktiv: "Ich schüttle heute seltener den Kopf als früher, da ich ganz andere Einblicke in den Verwaltungsapparat bekomme. Die Gesetzgebung ist, wie sie ist, und alle sind bemüht, so zu handeln, dass jeder etwas davon hat", ist sie überzeugt. Den Kopf schüttelt sie auch, wenn von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte oder einem möglichen Rechtsruck in der Gesellschaft berichtet wird: "Schockiert bin ich, frustriert nicht, weil ich es in meiner Arbeit nicht erlebe. Wenn ich überzeugt bin, dass die Arbeit, die ich mache, richtig ist, darf mich die Meinung so einer Minderheit nicht bremsen."