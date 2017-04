Waldshut Für 213 Schüler aus Waldshut-Tiengen beginnen Abiturprüfungen

Für 213 Abiturienten aus Waldshut-Tiengen wird es ernst: Am Dienstag, 25. April beginnen die schriftlichen Abitur-Prüfungen am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut und am Klettgau-Gymnasium in Tiengen mit dem Fach Deutsch.

Für 213 Schüler beginnen am heutigen Dienstag an den Gymnasien in Waldshut und Tiengen die Abiturprüfungen. 113 Abiturienten treten laut Auskunft des Sekretariats am Klettgau-Gymnasium in Tiengen an, knapp 100 Schüler sind es am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut, teilt die Direktorin Mechthild Rövekamp-Zurhove mit. Heute steht von 8 bis 13.30 Uhr die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch an.

Die Prüfungen setzen sich aus den fünf gewählten Kernfächern zusammen. Vorgegeben sind Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache. Das vierte Fach muss entweder eine weitere Fremdsprache oder ein naturwissenschaftliches Fach sein, das fünfte Fach darf aus allen Fächern des Pflichtbereichs frei ausgewählt werden. Bei der Wahl zwischen einer Fremdsprache oder einer Naturwissenschaft als viertes Prüfungsfach ist die Gewichtung an beiden Schulen jeweils fast gleich ausgefallen. Die beliebtesten Prüfungsfächer am Hochrhein-Gymnasium sind dieses Jahr Physik, gefolgt von Bildende Kunst und Musik. Nach Englisch wurde Latein als Fremdsprache am häufigsten gewählt. Am Klettgau-Gymnasium gab es keine bevorzugten Kurse.