Waldshut-Tiengen Früherer Schüler des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut gestaltet Bücherbank

Vor einem Jahr war Sebastian Schmidt aus Höchenschwand selbst Abiturient in Waldshut: Nun gab er im Foyer der Schule eine Kostprobe seines Könnens und gestaltete im Rahmen des Luther-Projekts „Was uns trägt“ eine Bücherbank.

Waldshut – Noch vor einem Jahr war Sebastian Schmidt aus Höchenschwand-Attlisberg selbst Schüler des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut und musste die Abiturprüfungen meistern. Bekannt geworden war Schmidt allerdings schon damals in der Region durch mehrere Wettbewerbserfolge und außerordentliche Leistungen im Fach Bildende Kunst.

Jetzt kam Sebastian Schmidt einen Tag lang als Gast an seine alte Schule zurück, um das Foyer des Hochrhein-Gymnasiums nochmals als Atelier zu nutzen und so eine Kostprobe seines Könnens zu geben. Er folgte der Einladung, eine Bücherbank zum Reformationsjubiläum 2017 zu gestalten. Schmidt, seit vergangenem Oktober Student an der berühmten Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, fand das Projekt „Was uns trägt“ interessant. Unter diesem Motto lud der Evangelische Kirchenbezirk Hochrhein Künstler und einige Schulen ein, sich bildnerisch Gedanken darüber zu machen, welche Werte unser Zusammenleben konfessionsübergreifend tragen. „Liebend gern beteilige ich mich daran“, so der junge Künstler. Denn die Übersetzung der Formensprache und Bildwelt aus der Zeit um 1500 in die Gegenwart fasziniert und beschäftigt ihn schon seit langem.

Um 9 Uhr legte der 19-Jährige los – und malte ohne Pause, bis die Bank um 19 Uhr fertig gestaltet war und von ihm signiert werden konnte. Seine Bank-Idee bestand darin, das Buch weniger als Träger von Texten, sondern vielmehr in der Tradition der Buchmalerei zu sehen. In blau umrahmte, schwarz gefasste Nischen stellte er zwei sich windende Menschen, in denen er zunächst die mythologischen Figuren Mars und Venus sah – oder doch Adam und Eva, Mann und Frau, Frau und Mann? Irritation als Programm, denn Geschlechterrollen und Identitäten begannen, zu verschwimmen.

Wenn das Kunstobjekt im Lauf des Jahres in den öffentlichen Stadtraum Waldshuts gelangt, kann jeder auf dieser Bücherbank Ruhe Suchende die Malerei betrachten und vielleicht sogar darüber mit Sitznachbarn ins Gespräch kommen.