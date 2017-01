Waldshut-Tiengen Früh aufstehen zum Schneeschippen müssen derzeit die Waldshuter

Die Satzung der Stadt regelt den privaten Winterdienst. Werktags ist räumen ab 7 Uhr Vorschrift.

Waldshut-Tiengen – Wenn es schneit, bedeutet das nicht nur für den städtischen Schneeräumdienst Arbeit. Auch Hauseigentümer beziehungsweise Mieter werden an die Schneeschaufel gebeten. Von wem, wo und wie viel geräumt werden muss, wird durch die sogenannte Ortssatzung geregelt, diese unterscheidet sich in Details von Gemeinde zu Gemeinde.

In der Streupflicht-Satzung der Stadt Waldshut-Tiengen steht festgeschrieben: Eigentümer, egal ob auf dem Grundstück wohnend oder lediglich Eigentümer, sind dafür verantwortlich, dass der an ihr Areal angrenzende Gehweg bei Schneefall geräumt und gestreut wird. Liegt kein Gehweg am Grundstück an, muss die anliegende Straße in einer Breite von mindestens 1,20 Meter geräumt und bestreut werden. Gleiches gilt für Zuwege zu öffentlichen Wegen. Diese Regel gilt werktags von 7 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags von 8 bis 21 Uhr. Frühaufstehen ist also Pflicht für Mieter, denen die Räum- und Streupflicht vom Hauseigentümer übertragen wurde. In vielen Fällen wird die Aufgabe allerdings nicht an die Mieter, sondern beispielsweise an den Hausmeister oder eine spezielle Firma delegiert.

Ältere Menschen oder Bewohner, die aus anderen Gründen den Räumdienst selbst nicht übernehmen können, müssen für einen Ersatz sorgen. Laut Satzung ist bei Schneefall zwischen den genannten Uhrzeiten „unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen“. Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizeibehörde im Rathaus, relativiert aber: „Mir ist es lieber, wenn ich sehe, da hat jemand am Morgen einmal geräumt und gestreut, anstatt gar nicht. Es ist ja schwer, während der Arbeitszeit vor seinem eigenen Haus zu räumen.“

Bei der Wahl der Streumittel gibt es für Waldshut-Tiengen, im Unterschied zu vielen anderen Gemeinden, wo etwa Salz verboten ist, keine Bestimmungen. Wichtig ist: Es muss ein durchgängig begehbarer Weg geräumt sein. Der Schnee darf dabei am Straßenrand gelagert werden, solange er den Verkehr nicht beeinflusst und der Tauwasserabfluss gewährleistet ist.

Übrigens: Nicht nur im Winter sollte laut Satzung geräumt werden: Das ganze Jahr über muss der Bereich vor dem Grundstück mehrmals wöchentlich von Schmutz, Unrat und Unkraut befreit werden, besonders im Herbst vom nassen Laub.

"Arm- und Rippenbrüche kommen häufig vor"

Anton B. Hilbert, Vorsitzender des Eigentümervereins Haus und Grund Hochrhein (Sitz Waldshut) und Rechtsanwalt, beantwortet Fragen zum Winterdienst für Privatleute.

Herr Hilbert, welche Aufgaben bringt der Winter für Hausbesitzer mit sich?

Vor allem müssen Hausbesitzer die Verkehrssicherheit an ihrem Grundstück wahren. Das fängt schon im Herbst mit dem Räumen von nassem Laub an, dieses ist nämlich ein stark unterschätztes Problem. Im Winter weiß dann jeder: Räumen und Streuen ist Pflicht. Der Umfang richtet sich nach der Ortssatzung, die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist, dazu gehören aber meistens der Gehweg, Radweg, Teile der Straße und Zuwege zu Parkplätzen oder Garagen in einer Breite von mindestens 80 Zentimeter. Die Räumpflicht beginnt aber erst, wenn es aufgehört hat zu schneien. Bei besonderen Warnungen kann auch ein vorbeugendes Streuen sinnvoll sein.

Fußwege sind öffentliche Wege. Wie sieht es mit Privatwegen wie dem von der Straße zur Haustür aus?

Rechtlich gilt hier Paragraf 823 BGB, wonach niemand einen Anderen verletzen darf. Wenn ich also einen Zustand schaffe, bei dem sich ein Anderer verletzt, dann habe ich diese Pflicht fahrlässig vernachlässigt. Da helfen auch Schilder, die auf einen mangelnden Winterdienst hinweisen, kaum. Kinder können teilweise noch nicht lesen und die Beschilderung somit nicht befolgen. Die einzige Alternative ist hier eine Vollsperrung des Weges.

Welchen Rat haben Sie für Hausbesitzer und winterliche Spaziergänger?

Von leichten Knochenbrüchen über Querschnittslähmungen bis zu Todesfällen kann viel passieren, deshalb ist es für Grundstückseigentümer unerlässlich, eine Haftpflichtversicherung zu haben. Das Risiko, dass etwas passiert, kann man nicht aus seinem eigenen Geldbeutel stemmen, und Verletzungen wie Arm- und Rippenbrüche kommen auch im Kreis Waldshut häufig vor. Fußgängern rate ich, die Augen offenzuhalten und gegebenenfalls kleinere Umwege einem vereisten Weg vorzuziehen. Falls man stürzt, trägt man sonst möglicherweise eine Mitschuld. Mein letzter Fall, ein Unfall aus dem Januar 2016, hat mir außerdem wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Zeugen für seinen Sturz zu finden. Sonst ist es später schwer zu beweisen, dass man an genau jener Stelle auf Grund von mangelnder Räumung und Streuung gestürzt ist.