Waldshut-Tiengen Freude über Mitgliederzahl: Kreisverein Waldshut der Badischen Jäger zieht positive Bilanz

Der Kreisverein Waldshut der Badischen Jäger zieht positive Bilanz. Der Verein verzeichnet 65 Neuzugänge. Die Aus- und Fortbildung steht hoch im Kurs.

Weilheim/ Kreis Waldshut - Rund 150 Mitglieder hatten sich zur Hauptversammlung des Kreisvereins Waldshut der Badischen Jäger in der Nägeleberghalle in Weilheim getroffen. Da in diesem Jahr keine Wahlen anstanden, stand ein ausführlicher Rückblick des Kreisjägermeisters Bernhard Kallup auf das vergangene Jahr im Mittelpunkt der Tagesordnung.

Der Kreisjägerverein Waldshut wächst stetig. Als besonders erfreulich hob Kallup die überaus positive Entwicklung der Mitgliederzahl hervor. Seit Juni vergangenen Jahres konnten 65 Neuzugänge verzeichnet werden, sodass der Verein bei einigen Austritten und Todesfällen auf aktuell 658 Mitglieder angewachsen ist.

Zufrieden konnte Bernhard Kallup vermelden, dass sein, zu Amtsantritt ausgegebenes Motto „gestalten statt verwalten“ im abgelaufenen Jahr sehr gut umgesetzt worden sei.

Zum Thema Aus- und Fortbildung konnte laut Bernhard Kallup viel erreicht werden. An der nunmehr vereinseigenen Jagdschule Hochrhein konnte jetzt der erste Kurs mit acht Teilnehmern erfolgreich abgeschlossen werden. „Für den neuen Kurs“, so Kallup, „der Anfang September beginnt und mit der Prüfung im November endet, liegen bereits jetzt 15 Anmeldungen vor.“ Die Einnahmen aus der Jagdschule Hochrhein fließen in die Kasse des Vereins und tragen so dazu bei, andere Aktivitäten mit zu finanzieren.

Wie Kallup betonte, liegt dem Verein auch die Weiterbildung seiner Mitglieder am Herzen. An der Fortbildung zum „anerkannten Wildtierschützer“ hatten im abgelaufenen Jahr 120 Vereinsmitgliedern teilgenommen.

Um Kindern und Jugendlichen Reichtum und Schönheit von Natur und Wald näher zu bringen, bietet der Kreisverein Veranstaltungen unter dem Motto „Lernort Natur“ an. Allein im vergangenen Jahr hat Anna Maria Ebner unter der Mithilfe vieler Jägerinnen und Jäger 23 Kurse mit 342 Kindern durchgeführt.

Von positiver Entwicklung im finanziellen Bereich konnte Kassenwart Matthias Wehle berichten. So konnte die Schuldenlast, bedingt durch die Sanierung des Schießstandes in Wehr, erheblich abgebaut werden.

In seinem Grußwort unterstrich Landrat Martin Kistler das gute Einvernehmen und die gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Kreis und Jägerschaft. Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) versprach, dass sich seine Fraktion für die Belange der Jäger im Land einsetzen wolle.

Im Rahmen der Hauptversammlung des Kreisvereins der Badischen Jäger hielt Falko Brieger von der Uni Freiburg einen Vortrag mit dem Thema „Wildwarnreflektoren auf dem Prüfstand“. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Vertretern aller Jagdhornbläsergruppen unter der Leitung von Bläserobmann Holger Knörzer.

Der Kreisverein

Der Kreisverein Waldshut im Verband Badischer Jäger hat gegenwärtig 658 Mitglieder. Kreisjägermeister ist Bernhard Kallup, Telefon 07755/86 76. (E-Mail: bernhardkallup@web.de).

