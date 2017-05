Tiengen Freibäder: CDU Tiengen stützt Entschluss

Gremium untermauert den Weg des Gemeinderats. Rege Diskussionen auch über Lkw-Staus beim Gewerbepark

Tiengen – Der Vorstand des CDU-Ortsverbandes Tiengen mit seinem Vorsitzenden Waldemar Werner sieht keinerlei Anlass dafür, in der Freibäderfrage zu einer anderen Entscheidung zu kommen als sie der Gemeinderat mit großer Mehrheit getroffen hat. Denn auch eine Millionenspende ändere nichts an der Tatsache, dass das Votum für die Sanierung des Schwimmbades in Tiengen einer realistischen gesamtstädtischen Sicht ebenso entspreche wie der auf Dauer stark angespannten finanziellen Lage, bei deren Betrachtung man neben den Investitionskosten auch die auf Dauer anfallenden Betriebskosten ins Kalkül ziehen müsse, betonte das Gremium bei einer regen Diskussion im Hotel Bercher.

Lebhaft diskutiert wurde auch über die verstärkt auftretenden Lkw-Staus auf der Höhe des Gewerbeparks mit den daraus resultierenden negativen Folgen für die Verkehrssituation in der Stadt überhaupt. Das Gremium unterstützte zwar alle ins Visier genommenen Schritte für durchgreifende Verbesserungen wie z.B. den Bau einer zweiten Rheinbrücke, war aber ebenso der Meinung, dass es angesichts der zeitlich befristeten Schwierigkeiten ohne eine Verkehrsregelung bzw. Verkehrslenkung durch die Polizei nicht gehe – bei allem Respekt vor deren angespannter Personalsituation.

Ein weiteres Thema in der Runde war die dauerhafte Sicherung der ärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum. In der Diskussion, die neben lokalen Aspekten auch die „große“ Politik ins Visier nahm, wurde betont, dass die ärztliche Versorgung auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung ein Top-Thema der kommunalen Daseinsvorsorge geworden sei. Deshalb begrüße man die vom Landkreis Waldshut ergriffene Initiative, wisse aber auch, dass es ohne das offensive Mitwirken von Bund und Land nicht gehe. Zu Beginn der Sitzung, in der auch das Veranstaltungsprogramm festgelegt und Felix Schreiner die volle Unterstützung bei der Bundestagswahl zugesagt wurde, stellte sich der neue Erste Beigeordnete, Bürgermeister Joachim Baumert, dem Gremium vor und stand für einen kommunalpolitischen Dialog zur Verfügung.