Waldshut-Tiengen Freibad-Diskussion: Millionen-Spende beschäftigt Stadträte

Die Spende wird in der Gemeinderatssitzung am Montag, 15. Mai, 18 Uhr, in Tiengen thematisiert. Fraktionssprecher und OB äußern sich zur Sachlage. Offen ist, ob das Thema in dem öffentlichen oder nichtöffentlichen Teil der Sitzung behandelt wird.

Um die anonyme Millionen-Spende für die Sanierung des Waldshuter Freibads soll es am kommenden Montag, 15. Mai, 18 Uhr, in der Gemeinderatssitzung im evangelischen Gemeindesaal in Tiengen gehen. Noch offen ist, ob das Thema im öffentlichen oder im nichtöffentlichen Teil der Sitzung behandelt wird. OB Frank: „Ich bin völlig offen und überlasse die Entscheidung darüber den Stadträten.“ Mit einem Augenzwinkern sagt Frank: „Die Millionen-Spende ist ein unmoralisches Angebot.“ Aber Frank betont auch: „Die Spendenbereitschaft zeugt von enormer Generosität. Allerdings ist sie auch an Bedingungen geknüpft – nämlich, dass der Gemeinderat seine zuletzt getroffene Entscheidung überdenkt. Und ich muss feststellen, dass bis zur grob kalkulierten Sanierungssumme von rund vier Millionen Euro immer noch drei Millionen Euro fehlen. So ist im Moment die Situation. Aber das Engagement des Vereins Pro Freibad Waldshut ist bewundernswert.“

Die Fraktionschefs zur Spende



Helmut Maier, CDU-Fraktionsvorsitzender: „Über die Millionen-Spende haben wir in der Fraktion noch nicht gesprochen. Ich persönlich stehe aber zu dem Beschluss, den wir jüngst gefällt haben. Die Freibäder sind eine hoch emotionale Geschichte. Ich denke, wir müssen erst einmal in der Sitzung von Oberbürgermeister Philipp Frank hören, wie die genauen Voraussetzungen aussehen. Die einzigen Informationen, die ich über die Millionen-Spende habe, kenne ich aus dem SÜDKURIER.“

Harald Würtenberger, Vorsitzender der Freie-Wähler-Fraktion im Gemeinderat sagt: „Ich habe zwar noch nicht mir meinen Fraktionskollegen gesprochen, für mich steht aber fest, dass wir uns den Beschluss über die Zukunft der Freibäder gut überlegt haben. Deshalb ändert sich auch nach der Millionen-Spende nichts für mich. Wenn wir Stadträte reagieren, dann machen wir uns erpressbar und käuflich.“ Die einzige Option für Würtenberger, das Waldshuter Freibad zu erhalten, sieht er darin, dass der Verein Pro Freibad Waldshut eigenverantwortlich den Betrieb übernimmt. „Ich könnte mir vorstellen, dass der Verein eine überschaubare Unterstützung von Seiten der Stadt erhält.“ Würtenberger gibt zudem zu bedenken, dass eine Million Euro bei weitem nicht für die Sanierung des Bades ausreichen würden. „Hinzu kommen auch noch die laufenden Betriebskosten, die im sechsstelligen Bereich liegen.“

Paul Albiez-Kaiser, Fraktionsvorsitzender der Grünen: „Wir haben in der Fraktion über die Millionen-Spende gesprochen, haben dazu aber noch keine abschließende Meinung. Es muss jetzt zunächst einmal geklärt und geprüft werden, welche Kosten und Belastungen auf die Stadt – trotz Millionen-Spende – zukommen werden.“ Zudem müssten Gespräche mit dem Verein Pro Freibad Waldshut geführt werden. In welche Richtung ein Gespräch gehen könnte, lässt Albiez-Kaiser offen. „Es gibt viele Möglichkeiten.“

Harald Ebi, Fraktionsvorsitzender der FDP: „Auch wir haben in der Fraktion noch nicht darüber gesprochen. Allerdings sehe ich in der Spende eine Chance für das Waldshuter Freibad. Kommt noch mehr Geld zusammen, könnte man vielleicht zumindest die Technik im Bad sanieren. Was in der Entscheidung im Gemeinderat schwierig werden könnte, sind die laufenden Betriebskosten. Ich denke, dass ist der Knackpunkt bei einer Entscheidungsfindung. Hinzu kommt, dass wir eben weniger Waldshuter Stadträte im Gremium sind.“

Gerhard Vollmer, SPD-Fraktionsvorsitzender, sagt, dass er zwar eine klare Meinung zu dem Thema habe, möchte diese aber nicht vor der Gemeinderatssitzung kundtun.

Bernhard Boll, AfD, und Paul Klahn, Linke, waren bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.