Kreis Waldshut Frauenwochen im Kreis Waldshut: Thema Freiheit steht im Vordergrund

Die Frauenaktionswochen im Kreis Waldshut widmen sich in diesem Jahr dem Thema Freiheit. Auftakt der Veranstaltung ist am 29. September in der Hans-Thoma Schule in Laufenburg. Der Frauenwirtschaftstag bei der Firma Sedus Stoll ist am 18. Oktober. Eine Anmeldung per E-Mail ist hierzu erforderlich.