Waldshut-Tiengen Frauenverein ist Bereicherung für Tiengen

Frauenverein Tiengen engagiert sich besodners für ältere Menschen. Bürgermeister Baumert lobt karitative Arbeit.

Rückblick auf ereignisreiches Jubiläumsjahr 2016, vielfältige soziale Aktivitäten, 19 neue Mitglieder, ein solides Plus in der Kasse und gelungene Jubiläumsfeierlichkeiten – der Frauenverein Tiengen konnte in seiner Hauptversammlung auf ein ganz besonderes Jahr zurückblicken.

Ende April 2016 hatte er im Pfarrsaal sein 150-jähriges Bestehen mit einem großen Festabend und vielen Gästen gefeiert. Festredner war seine Königliche Hoheit Bernhard Prinz von Baden, der Mitte Oktober die aktiven Helferinnen des Frauenvereins auf Schloss Salem zum Gegenbesuch begrüßte. „Es war ein ereignisreiches Jahr mit einem sehr schönen Festabend, der viel Arbeit aber auch viel Spaß gemacht hat, alle haben an einem Strang gezogen“, fasste die Vorsitzende Cornelia Maier in der Versammlung zusammen.

Rund 75 der 432 Vereinsmitglieder waren im Hotel Bercher zusammengekommen. Wie aktiv der Frauenverein Tiengen sich vor allem für die älteren Einwohner Tiengens engagiert, machte der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Sabine Krähenbühl deutlich: Fasnachtsveranstaltungen, Kaffeenach-mittage, Adventsfeiern und Singkreise in den Altenpflegeheimen St. Josef und Haus am Vitibuck sowie Besuche von Tiengener Geburtstagsjubilaren ab 80 Jahren standen auch 2016 im Mittelpunkt.

Die Grüße und den Dank der Stadt für den Einsatz des Frauenvereins überbrachte der neue Erste Beigeordnete Waldshut-Tiengens, Joachim Baumert. „Sie sind praktisch unser Bürgermeister von Tiengen“, hieß ihn die Vorsitzende willkommen. Baumert würdigte die karitative Arbeit des Frauenvereins. Eine große Bereicherung für die Stadt nannte er Menschen, die bereit sind aus Liebe anderen ihre Zeit zu geben und bekam besonders herzlichen Beifall als er hinzufügte: „Ich bin gern hier Bürgermeister.“

Die Hauptversammlung war mit einem Vortrag gekoppelt. Es referierte Siegfried Elis, ehemaliger Polizist und Leiter der Außenstelle Waldshut des Weißen Rings. Wer sich für die sozialen und auch geselligen Aktivitäten des Frauenvereins interessiert, kann sich auf der Internetseite (www.frauenverein-tiengen.de) informieren. „Wir freuen uns immer über neue Mitglieder“, so Vorsitzende Cornelia Maier.