vor 35 Minuten Michael Neubert Waldshut-Tiengen Frauenfasnacht in Tiengen: Vorfreude auf allerhand Schabernack

Bald ist es wieder so weit: Die katholische Frauengemeinschaft Tiengen veranstaltet am Dienstag, 21. Februar, 20.11 Uhr, ihre Fasnacht für die Frauen. Und was für ein Segen: Die wenigen Männer dürfen an diesem Abend arbeiten – an der Bar oder als Musiker.

