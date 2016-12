Tiengen Franziska Rombach-Schneider neue Konrektorin

Neue stellvertretende Leiterin an der Johann-Peter-Hebel-Schule. Die 32-Jährige arbeitet bereits seit 2009 an der Schule. Sie hat die Entwicklung der Johann-Peter-Hebel-Schule zur Ganztagsschule mit individualisiertem Lernkonzept erlebt und maßgeblich mitgestaltet.

Tiengen – Die Schulleitung an der Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen ist wieder komplett. Franziska Rombach-Schneider wurde persönlich von Schulrätin Judith Maier zur neuen stellvertretenden Leiterin der Johann-Peter-Hebel-Schule bestellt.

Seit Frank Intlekofer im September 2015 die Schulleitung an der Johann-Peter-Hebel-Schule von Angelika Sinnemann übernahm, war diese Stelle vakant. Nun konnte sie aus den internen Reihen besetzt werden. Franziska Rombach-Schneider arbeitet seit September 2009 an der Johann-Peter-Hebel-Schule. Sie hat die Entwicklung der Johann-Peter-Hebel-Schule zur Ganztagsschule mit individualisiertem Lernkonzept erlebt und maßgeblich mitgestaltet.

In den vergangenen Jahren unterstützte Franziska Rombach-Schneider bereits die Schulleitung bei der Arbeit im Schulleitungsteam. Nun sah sie die Zeit gekommen, in einer neuen Funktion an der Schule tätig zu werden und sich noch aktiver und nachhaltiger in die Weiterentwicklung der Schule einzubringen. Als Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht sie vor allem, den eingeschlagenen Weg der Schulentwicklung fortzusetzen und zu optimieren. „Wir verfügen an unserer Schule bereits über viele Dinge, die im neuen Bildungsplan gefordert werden und es macht mir Freude, mit den Kolleginnen und Kollegen daran weiterzuarbeiten“, meint die 32-jährige.

Auch der Schulleiter Frank Intlekofer zeigt sich glücklich über den Entschluss Rombach-Schneiders, sich auf die offene Stelle an der Schule zu bewerben. Er freut sich besonders darauf, eine verlässliche Konrektorin an seiner Seite zu haben, die sich gemeinsam mit ihm mit den Herausforderungen an die Schule wie beispielsweise der gelingenden Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot oder der erfolgreichen Integration und Teilhabe von 17 Flüchtlingskindern auseinandersetzt, sich darüber austauscht und aktiv mitgestaltet. Das Kollegium der Hebelschule zeigt sich ebenfalls erfreut über die Bestellung von Rombach-Schneider. Einerseits weil sie bereits seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Beziehung zu ihr aufbauen konnten, andererseits weil sie ihr Planungs- und Organisationstalent bereits bei vielfältigen Aktivitäten des Lehrerkollegiums nachwies.

Die Hebelschule in Tiengen ist eine Grundschule, die im Ganztagsbetrieb geführt wird. 199 Jungen und Mädchen werden in neun Klassen unterrichtet, in zwei Klassen inklusiv. An der Schule unterrichte 18 Lehrerinnen und Lehrer. Schulleiter ist Frank Intlekofer. Konrektorin ist Franziska Rombach-Schneider.