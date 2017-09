Waldshut Food-Trucks treffen auf Mode und Kunst

Es ist bereits das vierte Mal, dass der Waldshuter Werbe- und Förderungskreis die Veranstaltung "Food meets Fashion-Stories" auf die Beine stellt. Zwölf Anbieter werden mit 16 Trucks am Samstag, 16. September, 11 bis 21 Uhr, entlang der Waldshuter Kaiserstraße stehen. Auch die Geschäfte haben an diesem tag bis 21 Uhr geöffnet.

Schlemmen in der Kaiserstraße: Angeboten werden unter anderem Burger, Crêpes, Schwarzwälder Spezialitäten, Fleisch aus dem Smoker, Gerichte auf dem Spieß, Panzerotti, Eis, Flammkuchen und Cocktails. In einigen Geschäften wird es spezielle Höhepunkte geben. So gibt es bei Andreas Keller beispielsweise eine Modenschau. Aber auch Kunst, ein Barbier, und Sportprogramm werden nicht fehlen. Modenschauen haben die Veranstaltungen seit Beginn begleitet. Von einem langen Laufsteg bis hin zu kleinen Bühnen wurde schon einiges ausprobiert. Aber die Organisatoren (Bild recht, von rechts) Martin Ebner, Daniel Kistner und Thomas Wartner sind sich sicher, das richtige Konzept gefunden zu haben. Sie erinnern daran, dass der Wochenmarkt andiesem Tag auf den Viehmarktplatz verlegt wird. Bilder: Susann Klatt-D'Souza/Privat