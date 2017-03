Waldshut Food-Truck-Festval: Kaiserstraße wird Schlemmermeile

Am Samstag, 1. April, gibt es 15 Food Trucks mit unterschiedlichen Gerichten. Zudem haben die Geschäfte bis bis 21 Uhr geöffnet. Dort gibt es unterschiedliche Aktionen wir einen Barbier und einen Tätowierer.

Waldshut – Die Food-Truck-Festivals in der Region werden immer beliebter. Bereits zum dritten Mal findet eine solche Veranstaltung in der Waldshuter Kaiserstraße statt. Am Samstag, 1. April, 11 bis 21 Uhr, können es sich die Besucher bei 15 Food Trucks schmecken lassen. Die teilnehmenden Geschäfte haben an diesem Tag, der unter dem Motto "Food Trucks meets Fashion Stories" steht, ebenfalls bis 21 Uhr geöffnet.

Gab es in den Vorjahren Modenschauen in der Kaiserstraße, hat der Waldshuter Werbe- und Förderungskreis (W+F) das Konzept in diesem Jahr geändert. Thomas Wartner vom W+F: "Es wird keinen großen und auch keine kleinen Laufstege wie im vergangenen Jahr in der Kaiserstraße geben. Jedes Geschäft lässt sich für die lange Nacht des Shoppens selbst etwas einfallen. Bei manchen gibt es auch wieder Modenschauen, dann aber in den Geschäften." Angeboten werden unter anderem Rasuren durch einen professionellen Barbier, Tätowierungen und eine Gin-Probe. Martin Ebner vom W+F: "So haben wir in der Kaiserstraße mehr Platz für die Food Trucks." Und der wird auch benötigt, denn mit 15 Food Trucks sind es sechs mehr als bei der vergangenen Veranstaltung. Zwischen den Food Trucks wird eine Bühne für Musiker der regionalen Pop-Band "The Vertical Horizon" aufgestellt. Dort wird auch ein Pavillon aufgebaut mit einer überdachten Sitzecke. "Wir hoffen aber, dass das Wetter mitspielt", sagt Martin Ebner.

Thomas Wartner: "Wir haben wieder darauf geachtet, dass die Angebote der Food Trucks unterschiedlich sind. So wird es beispielsweise einen Pastawagen geben, ebenso wie Pizza, Burger, Curry-Wurst, mexikanische, indische und regionale Gerichte, Flammkuchen und Süßes sowie einen Getränkewagen des VfB Waldshut." Daniel Kistner vom W+F verspricht, dass es sich für die ganze Familie lohnen wird, nach Waldshut zu kommen, um zu schlendern, einzukaufen und zu essen.