Tiengen Förderverein unterstützt Theater-AG der Tiengener Realschule

Darsteller proben neues Stück "Ein Paket für Versace". Theaterpädagogin Maren Schrader vom Freien Theater Tempus Fugit gibt ihnen wertvolle Tipps

Tiengen – Dank einer Spende von 500 Euro des Fördervereins der Realschule Tiengen unter der Leitung von Thomas Loichinger bekam die Theater-AG professionelle Unterstützung von der Theaterpädagogin Maren Schrader des Freien Theater Tempus Fugit.

Wer schon immer einmal in andere Rollen schlüpfen und gerne auf der Bühne im Rampenlicht stehen wollte, der ist bei der Theater-AG der Realschule Tiengen genau richtig. Unter der Leitung der Lehrerin Dorothea Albiker treffen sich die 14 Mitglieder der Theater-AG der Klassen 5 bis 7 einmal wöchentlich, um zu üben, wie man mit Mimik und Gestik Gefühle ausdrücken und bestimmte Rollen möglichst authentisch verkörpern kann. Unterstützt wird sie dabei auch von dem Lehrer Alexander Jäger, der für die Bild-, Licht- und Tontechnik zuständig ist.

Selbst geschriebenes Stück

Besonders stolz sind die Mitglieder der Theater-AG auf ihr neues selbst geschriebenes Stück „Ein Paket für Versace“. Dabei haben sie in Kleingruppen fünf Szenen entwickelt, die später zu einem Stück zusammengefügt wurden. Professionelle Hilfe bei der Ausgestaltung ihres Stücks und vor allem während der intensiven Probenarbeit bekamen sie dabei von der Theaterpädagogin Maren Schrader des Freien Theaters Tempus Fugit. Dank der Spende des Fördervereins der Realschule Tiengen in Höhe von 500 Euro wurde diese Zusammenarbeit ermöglicht.

Von der Theaterpädagogin erhielten die jungen Darstellerinnen wertvolle Impulse für ihr Stück und konnten ihr schauspielerisches Können verbessern. Die Feuertaufe haben die Nachwuchsschauspielerinnen bei einem ersten Auftritt für die Fünftklässler in der Realschule bereits bestanden.

Den Rahmen des Theaterstücks „Ein Paket für Versace“ bildet der Postbote, der bei seinem Versuch, dem Modedesigner Versace ein Paket zuzustellen, von Szene zu Szene „stolpert“. Auf seinem Weg begegnet er den unterschiedlichsten Menschen und wird immer wieder aufgehalten. So trifft er beispielsweise eine Ballettgruppe, zwei nervöse Prüflinge und platzt mitten in die Supertalent-Show mit Dieter Bohlen.

Wer erfahren möchte, ob es dem Postboten am Ende tatsächlich gelingt, Versace sein Paket auszuhändigen, sollte sich unbedingt das Stück ansehen. Die nächsten Gelegenheiten bieten sich beim Tag der offenen Tür am 13. März sowie beim Kulturabend am 23. Juni in der Realschule Tiengen.