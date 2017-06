Tiengen Förderverein der Realschule Tiengen feiert sein zehnjähriges Bestehen

Der Förderverein der Realschule Tiengen feiert im Rahmen eines Kulturabends am 23. Juni sein zehnjähriges Bestehen. Mit Spannung wird der Auftritt der Theater AG erwartet. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Versteigerung von Kunstwerken, die von Schülern im Rahmen des Kunstunterrichts angefertigt wurden.

Tiengen – Der Förderverein der Realschule Tiengen feiert im Rahmen eines Kulturabends sein zehnjähriges Bestehen. Am Freitag, 23. Juni, findet dieser Kulturabend um 18 Uhr in der Realschule statt.

Nach seiner Gründung im Juli 2007 kann der Förderverein der Realschule Tiengen unter dem Vorsitz von Thomas Loichinger in diesem Jahr bereits auf zehn Jahre Arbeit zurückblicken. Mit seinen Aktionen leistet er einen wichtigen Beitrag für die Förderung vielfältiger Schulprojekte und AG-Angebote. So unterstützte er im vergangenen Jahr beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft für „kreatives Schreiben“ bei ihrer Lesung mit dem Tatort-Kommissar Charles Brauer im Tiengener Schlosskeller und finanzierte der Theater-AG die Teilnahme an einem professionellen Workshop.

Daneben erhielten auch die Schulsanitäter, die Bläserklasse und der Fremdsprachenunterricht finanzielle Unterstützung seitens des Fördervereins. Zur Feier seines zehnjährigen Bestehens lädt der Förderverein nun Eltern, Schüler, Verwandte und Freunde sowie alle Interessierten zu einem Kulturabend in die Aula der Realschule Tiengen ein.

Mit besonderer Spannung wird die Aufführung des neuen selbst geschriebenen Theaterstücks „Ein Paket für Versace“ der Theater-AG erwartet. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bläserklasse, der Schulchor und die Schulband. Auch ein Auftritt der Jazz-Tanz-AG sowie eine Turnvorführung stehen auf dem Programm.

Außerdem präsentieren Schülerinnen der Arbeitsgemeinschaft für „kreatives Schreiben“ einige ihrer selbst geschriebenen Texte. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Versteigerung von Kunstwerken, die von Schülern im Rahmen des Kunstunterrichts angefertigt wurden.

Der Erlös dieser Versteigerung soll dem Förderverein zu Gute kommen. Die Klasse 8d sorgt mit Essens- und Getränkeständen für die Bewirtung. Das Programm beginnt um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr.