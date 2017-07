Waldshut-Tiengen Förderverein der Heinrich-Hansjakob-Schule sucht Mitstreiter

Der Förderverein der Heinrich-Hansjakob-Schule engagiert sich mit vielfältigen Aktionen für die Schüler. Für die Zukunft wünscht er sich mehr Mitstreiter, erklärt die Vorsitzende Bianca Berrisch.

Waldshut (til) Im Mai dieses Jahres konnten alle Schüler der Heinrich-Hansjakob-Schule an einem Sponsorenlauf teilnehmen. Jetzt liegt das fast endgültige Ergebnis dieses Laufs vor, sagt Schulleiterin Nicole Delaye: „Wir sind stolz darauf, dass bisher schon über 5000 Euro zusammen gekommen sind.“ Die Schüler selber hatten sich Sponsoren gesucht – Eltern Freunde, Familienmitglieder – und für jede gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag „errannt“. Dieser Betrag wird dem Förderverein der Schule übergeben und kommt auch allen Schülern zugute: etwa beim jährlichen Wintersporttag, beim Zuschuss fürs Landschulheim oder beim Adventsmarkt.

„Das alles kostet viel Geld“, sagt Nicole Delaye, die gleichzeitig auch stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins ist. „Und die 5000 Euro reichen da natürlich nicht.“ So hat sie sich jetzt mit dem Vorstand entschlossen, ganz demonstrativ für den Förderverein Werbung zu machen: „Denn es wird so viel an unserer Schule gemacht, aber es wird so wenig gezahlt.“ Zwar würden die Eltern bei der Einschulung ihrer Kinder und auch später immer wieder gebeten, dem Förderverein (Jahresbeitrag 13 Euro oder mehr) beizutreten. „Aber unser Problem ist, dass wir zu wenig Mitglieder haben. Gerade einmal 57 sind es derzeit bei rund 300 Schülern. Doch der Verein darf nicht sterben, wir brauchen ihn.“

Der Förderverein wurde 2000 gegründet und verwaltet gespendetes und erwirtschaftetes Geld. Der Vorstand bestimmt durch Mehrheitsbeschluss, was gefördert wird. Er unterstützt vor allem Aktionen, die über das „normale“ Maß von Unterricht hinausgehen. Dazu gehören neben den oben erwähnten Veranstaltungen etwa der Adventsmarkt, bei dem selbstgebastelte Schülerarbeiten verkauft werden oder die Pflege des schulinternen Instrumentenkarussels. Dazu gehören aber auch der jährliche Wintersporttag, der Minimarathon im Langenstein-Stadion, bei dem die Hansjakob-Schule in diesem Jahr mit einem zweiten Platz abschloss oder die Anschaffung von T-Shirts mit dem Schul-Logo, die das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Bianca Berrisch, Vorsitzende des Fördervereins, erklärt, warum sie für den Verein engagiert. „Das ist eine ganz tolle Sache. Alle Kinder werden hier unterstützt. Und Mitglied kann jeder werden – Eltern, ehemalige Lehrer und Schüler oder großzügige Einzelspender.“