Klettgau Föfa feiert Richtfest für Wohnanlage an der Schaffhauserstraße 54

Die Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen hat das Richtfest für die Wohnanlage an der Schaffhauserstraße in Tiengen gefeiert. Hier entstehen 19 Mietwohnungen in vier Etagen. Was Sie über das Projekt wissen müssen, erfahren Sie hier.

Waldshut-Tiengen (hg) Besonders in den Städten und in Stadtnähe ist das Wohnungsangebot für junge Familien und Singles eher gering. Dort wo die Infrastruktur stimmt, wo Beruf, Mobilität und Privat- sowie Familienleben gut strukturiert werden können, wollen die Menschen heute leben – die Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen hat dies richtig erkannt und in Tiengen in eine Neubauanlage für 19 Mietwohnungen investiert. In der Schaffhauserstraße 54 wurde nun das Richtfest gefeiert und das Wohnbauprojekt mit 1530 Quadratmetern Wohnfläche auf vier Etagen vorgestellt.

Die Wohnanlage wird im Mai 2018 bezugsfertig sein, der erste Spatenstich erfolgte im Januar 2017. Nachdem das Architekturbüro Schanz aus Hohentengen die Jury mit dem Planentwurf 2015 überzeugte, wurde das Planungskonzept umgesetzt. Die Geschosse sind in zwei und Vier-Zimmer-Wohnungen aufgeteilt, vier davon sind ohne Barrieren. Im Erdgeschoss befindet sich ein separater Raum, um vom elektrischen Straßenrollstuhl auf den wendigeren Wohnungsrollstuhl umzusteigen. Das Haus verfügt über einen Aufzug und eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen. Die Zwei-Zimmer-Wohnungen sind teilweise so geschnitten, dass sie auch als Wohngemeinschaft genutzt werden können, neben einer Wohnküche und einem Badezimmer verfügen diese Wohnungen über zwei gleich große Räume. Alle Wohnungen haben einen Balkon und die Wohnräume sind zum größten Teil alle in Richtung Wutach, also von der Durchgangsstraße abgewandt, angeordnet. Die Erdgeschosswohnungen für Familien verfügen sogar über begrünte Terrassen.

Als Niedrigenergiehaus nach Standard KfW 55, mit einem Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung von 45 Zentimeter Wandstärke in Massivbauweise sind die Energiekosten sehr gering. Beheizt wird die Anlage mit zwei Wärmepumpen, die mit Photovoltaikzellen betrieben werden. Lediglich zum Abfangen der Spitzenzeiten im Winter steht eine zusätzliche Gastherme zur Verfügung. "Die maximale Heizleistung beträgt 30 Watt pro Quadratmeter, dies entspricht einem sogenannten drei-Liter-Haus", erklärte der Architekt Peter Schanz und ist überzeugt, dass trotzdem niemand im Winter frieren muss.

Die Wohnungen werden hochwertig ausgestattet, unter den Massivholzparkettfußböden und Fliesen in Küche und Badezimmer befindet sich eine Fußbodenheizung, die Räume, die sich zur Straße hin befinden, sind mit Schallschutzfenster ausgestattet. Zur Wutachseite mit Blick ins Grüne werden große Fensterflächen viel Licht in die Wohnräume fluten lassen. Die Fertigstellung der Wohnanlage geht zügig und dem Zeitplan entsprechend voran, der Rohbau ist fertig, nun beginnt der weitere Innenausbau.

Föfa Waldshut-Tiengen hat derzeit 1313 Mitglieder. Um eine Wohnung zu mieten, ist es notwendig, pro Zimmer einen Mitgliedsanteil von 320 Euro zu zeichnen. Die Dividende dieser Anteile wird verzinst. Derzeit verfügt die Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen über 923 Wohneinheiten und sieben Gewerbeeinheiten.