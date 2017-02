Fleißige Helfer im Gymnasium

Eltern, Schüler und Lehrer nehmen am Projekt "Wir machen unsere Schule schön" teil und streichen die Klassenräume.

Waldshut – Normalerweise kehrt am Freitagnachmittag nach Unterrichtsende im Waldshuter Hochrhein-Gymnasium Ruhe ein, samstags bleibt die Schule meist geschlossen. Doch am vergangenen Wochenende wurde in allen Klassenzimmern gearbeitet, obwohl gar kein Unterricht stattfand.

Das Projekt „Wir machen unsere Schule schön!“ konnte fast 200 Eltern, Schüler und Lehrkräfte motivieren, in einem genau geplanten Schichtsystem und eingeteilt in kleine Teams handwerklich tätig zu werden. Es galt, so viele Klassenräume wie möglich malerisch instandzusetzen. Und das wurde erreicht, viel mehr als erwartet. Schon am Samstagmorgen zeichnete sich ab, dass alle 36 Unterrichtsräume geschafft werden. Schließlich gelang es sogar, auch noch den Biologie-Saal und das Erdgeschoss mit frischer Wandfarbe zu versehen.

Obwohl es am Hochrhein-Gymnasium inzwischen eine großartige technische Ausstattung gibt und in den vergangenen zwölf Jahren umfassende Sanierungsarbeiten liefen, warten die Klassenräume weiterhin auf eine Grunderneuerung. Das Mitmachprojekt „Schöne Schule“ ermöglicht nun den Eindruck frischer, freundlicher Räume – bis zur eigentlichen Sanierung in ein paar Jahren. Für das arbeitsreiche Wochenende waren umfassende Vorarbeiten notwendig. Die Elternbeiratsvorsitzenden Gaby Fügen und Julia Meister sowie der stellvertretende Schulleiter Markus Funck und Bruno Sonnenmoser, Handwerker, Maler und Vater, waren bei dieser Detailarbeit besonders engagiert. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs sowie das Hochbauamt der Stadt Waldshut-Tiengen wirkten unterstützend mit. Und so war im Schulhaus eine besondere Atmosphäre des Aufbruchs zu spüren, besonders als am Ende des ersten Projektabends bereits viele Zimmer in hellem Weiß erstrahlten.

Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove freute sich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft: „Ich bin überwältigt von dem großen Engagement der Eltern und Schüler. Das Wissen, wir haben als Schule gemeinsam etwas Besonderes erreicht, verbindet.“ Davon konnte sich am Samstag auch Oberbürgermeister Philipp Frank überzeugen, als er, selbst Vater eines Schülers am Hochrhein-Gymnasium, beim Projekt mitwirkte und zur Farbrolle griff. Ebenso beeindruckt zeigte sich die Leiterin des Hochbauamtes, Annemone Sewarte.

Wenn nun in den nächsten Tagen in allen Räumen noch Stoßschutz- und Fußbodenleisten angebracht und in den nächsten Monaten die Heizkörper gestrichen werden, findet das Mitmach-Projekt seinen vorläufigen Abschluss.