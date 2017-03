Kreis Waldshut Finanzamt Tiengen: Schluss mit der Zettelwirtschaft

Behörde will künftig keine Belege mehr haben. Kunden müssen sie aber trotzdem aufbewahren.

Tiengen – Die Rekordeinnahmen von einer Milliarde Euro aus dem Jahr 2015 konnte das Finanzamt in Tiengen 2016 zwar nicht wieder erzielen, dennoch haben sich die Einnahmen auf dem Niveau der Jahre vor 2015 eingependelt. So lag das Steueraufkommen bei 800 Millionen Euro – dies sei ein Indiz dafür, dass es der Bevölkerung weiterhin gut gehe. Dies sagt Solveig Elze, Leiterin des Finanzamtes. „Die Beschäftigungslage in der Region ist gut. Das bestätigen die Lohnsteuereinnahmen, die um rund fünf Millionen Euro auf 272 Millionen Euro gestiegen sind.“ Einen starken Einbruch von rund 220 Millionen Euro – das ist auch die Differenz der Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr – hat es bei den Umsatzsteuereinnahmen gegeben. „Diese Steuer ist schwer zu kalkulieren“, sagt Solveig Elze. Liefern deutsche Unternehmen vor allem ins Ausland (wie in die Schweiz), wird in Deutschland diese Steuer nicht erhoben. „Die Einnahmen können im nächsten Jahr wieder ganz anders aussehen.“

Seit wenigen Tagen hat das Finanzamt in Tiengen, mit der Außenstelle in Bad Säckingen zuständig für den Kreis Waldshut, mit der Bearbeitung der Einkommenssteuer für das vergangene Jahr begonnen. Dabei handelt die Behörde nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer seine Unterlagen elektronisch einreicht, bekommt für die Abgabe für das Jahr 2016 sogar eine Verlängerung von zwei Monaten auf Juli 2018, informiert Elze. Mit diesem Schritt wird deutlich, dass die Finanzämter weg von den Papierunterlagen kommen. „Wir befinden uns gerade im Umbruch“, so Elze. „Nicht nur wir, sondern auch alle anderen Finanzämter wollen weg vom ganzen Papierkram.

“ Dazu gehört, dass die Kunden des Finanzamtes keine Belege mehr mitschicken sollen. Aufbewahren müssen sie sie zwar, falls es ein Aufforderung der Finanzbehörde gibt, sie doch vorzulegen. Wolfgang Maier, Sachgebietsleiter, erklärt: „Das kann der Fall sein, wenn man eine außerordentliche Investition wie die Einrichtung eines Arbeitszimmers getätigt hat, die es in den Vorjahren beispielsweise nicht gab.“ Elze und Maier wissen, dass dieses Vorhaben längst noch nicht von allen Kunden umgesetzt wird. Denn Jahrzehnte lang wurden die Bürger darauf getrimmt, Belege, die sie von der Steuer absetzen wollen, der Steuererklärung beizulegen. Auch wenn die Vorlagepflicht vom Gesetzgeber immer mehr zurückgefahren wird, gilt das nicht für Grenzgänger, von denen es 15 000 bis 16 000 im Bereich des Finanzamtes Waldshut-Tiengen/Bad Säckingen gibt. Die müssen weiterhin den Lohnausweis vorlegen, sowie den Nachweis des Arbeitgebers zur Pensionskasse und zur Krankentagegeldversicherung.

Eine weitere Veränderung im Finanzamt in Tiengen geht mit dem Personal einher. Mit 38 Auszubildenden ist die Zahl so hoch wie noch nie. Die Lehrlinge würden dringend benötigt werden, weil viele der insgesamt 220 Mitarbeiter in den kommenden Jahren in den Ruhestand gingen. Die Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um die Steuererklärungen, sondern sind auch telefonisch und vor Ort Ansprechpartner für die Kunden.