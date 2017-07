Waldshut-Tiengen Filmklappe zu: Werbe- und Förderungskreis mit den Waldshuter Filmnächten zufrieden

Maggie Lenz vom Werbe und Förderungskreis ist mit den Waldshuter Filmnächten zufrieden. Das Open-Air-Kino sei eine Bereicherung für die Stadt. Deshalb freut sie sich bereits auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Film ab.

Waldshut (sus) Zum letzten Mal für das Jahr 2017 hieß es am Samstag „Film ab“ für das Open-Air-Kino in der Kaiserstraße. „Wir haben Spaß, wir kommen nächstes Jahr wieder", versprach Maggie Lenz vom Werbe und Förderungskreis. Das wird besonders Stammgäste wie die 24-jährige Samantha Fechtig aus Waldshut freuen. Sie genießt die besondere Atmosphäre und die Filmauswahl. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei, für große und kleine Zuschauer“. Auch der achtjährige Lian, die 13-jährige Nele und die 12-jährige Elena, die sich schon mit Popcorn bewaffnet haben, freuen sich wenn es endlich losgeht. „Der Film heute soll super sein“, versichern sie. Eine ältere Zuschauerin, die von weither in die Waldstadt angereist kam, habe sich spontan ein Hotelzimmer genommen, weil sie unbedingt den Film La La Land sehen wollte, ergänzte Maggie Lenz schmunzelnd. Insgesamt habe die Zuschauerzahl zwischen 150 und 500 Zuschauern variiert, das kühle Wetter habe dann doch viele von einem Besuch des Open Air Kinos abgehalten. Insgesamt sei sie jedoch sehr zufrieden, erklärte Lenz. Die Filme seien einfach toll gewesen, ebenso das Catering. Die Veranstaltung sei eine erhebliche Bereicherung für die Stadt.

Der Aufwand sei groß, aber das lohne sich. Sie selbst sei jeden Abend an der Kasse gestanden. Die restlichen Mitglieder des Werbe- und Förderungskreises hätten sich anderen Aufgaben gewidmet. Die Gemeinschaft unter den Mitgliedern sei sehr schön, ergänzte Lenz. Sie freue sich schon auf das nächste Jahr, wenn es zum 27. Mal heißt „Die Filmnächte sind eröffnet“ .

