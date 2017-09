Tiengen Ferienkinder feiern Abschlussfest

Dreiwöchiges Sommerferienprogramm Fez ist vorbei. Betreuer haben mit Gastgebern 56 Angebote für 156 Mädchen und Jungen auf die Beine gestellt.

Tiengen – Bevor am Montag die Schule wieder startet, haben die Fez-Kinder jetzt am Wochenende zusammen mit ihren Betreuern, ihrer Familie und den Gastgebern ein großes Abschlussfest gefeiert. Am Samstag ließ das Fez-Team die letzten drei Wochen des Ferienprogramms noch einmal Revue passieren.

In diesem Jahr nahmen 156 Kinder zwischen sieben und 15 Jahren teil. Inzwischen ist das Fez-Programm auch über die Stadtteile hinaus bekannt, so kamen auch Kinder aus Höchenschwand und der Schweiz. Das städtische Ferienprogramm bot 56 verschiedene Angebote für die Ferien zuhause an. Ohne die Mithilfe von Vereinen, Firmen und Ehrenamtlichen wäre dieses abwechslungsreiche Angebot nicht möglich gewesen. Von den 28 Betreuern waren 21 Ehrenamtliche dabei. „Manche Helfer nehmen sich sogar extra Urlaub, um Fez unterstützen zu können“, weiß Anna Schupp, Sozialpädagogin im Kinder- und Jugendreferat. Dominik Eckert, Sozialpädagoge in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, erklärte, dass die Betreuer vor Programmbeginn einen pädagogischen Schulungstag bekommen. Dort lernen die ehrenamtlichen Helfer, auch mit Notsituationen umzugehen.

Das Engagement für die Kinder wusste auch Waldshut-Tiengens Bürgermeister Joachim Baumert zu schätzen und dankte, auch im Namen von Oberbürgermeister Philipp Frank, allen Beteiligten, die zum Gelingen beigetragen haben. „Kinder sind unsere Zukunft und darum ist es wichtig, dass man ihnen Zeit schenkt.“ Er berichtete auch von seinem Besuch der Zirkustage und der Kinderspielstadt FeZitty. „Ich war sehr beeindruckt. Vor allem über die gelebte Demokratie und den spielerischen Umgang mit Entscheidungsprozessen in FeZitty.“

Die zahlreich erschienenen Festbesucher freuten sich über das reichhaltige Kuchenbuffet, das von vielen backenden Eltern bereichert wurde. Als Rahmenprogramm gab es noch eine Kinderolympiade, bei der verschiedene Wettkämpfe zu bestreiten waren. Hier war besonders der Poolnudelkampf auf dem Schwebebalken stark frequentiert. Auch kleinere Geschwisterkinder konnten beim Reifenrollen und Eierlaufen punkten.

Auf der Bühne sang die 14-jährige Julia Hilpert aus Weilheim, als Siegerin des Fez-Contest „Voice of Waldshut-Tiengen", den Song „Castle on the Hill“ von Ed Sheeran. Auch der Fez-Song wurde noch einmal gemeinsam von den Kindern und ihren Betreuern zum Besten gegeben.

Das Resümee der Veranstalter: Bei so viel Engagement kann es natürlich auch im nächsten Jahr wieder ein Ferienprogramm mit vielen neuen Angeboten geben.

Das Kinder- und Jugendreferat bietet jedoch das ganze Jahr Clubs und Treffs an. In Waldshut gibt es jeden Freitag 14.30 Uhr im Kornhaus den „Kids Club“ ab 9 Jahren und den Schüler-Treff ab 15 Jahren. In Tiengen treffen sich Kinder ab 7 Jahre dienstags im Juz von 15 bis 18 Uhr und für die Älteren ab 16 Jahre ist was los im „Jugend Pub“, immer freitags ab 20 Uhr. Hier gibt einmal im Monat ein Konzert von verschiedenen Musik-Bands. Die kommen nicht nur aus der Region, auch Bands aus Freiburg, Würzburg, Mailand und den USA traten im Juz bereits auf.