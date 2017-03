Waldshut-Tiengen Fast einstimmig für Fusion: Waldshuter Verkehrswacht stimmt für Verbindung mit Verein in Bad Säckingen

Fast einstimmig für Fusion: Waldshuter Verkehrswacht stimmt für Verbindung mit Verein in Bad Säckingen

Optimistisch geht die Kreisverkehrswacht Waldshut in das neue Vereinsjahr. Um die Verkehrssicherheit im Landkreis sei es gut bestellt, so die Vorsitzende. Sorge bereiten dagegen die Mitgliederzahlen. Die geplante Fusion mit Bad Säckingen könnte Entlastung bringen.

Waldshut-Tiengen – Wie ist es um die Verkehrssicherheit im Landkreis bestellt? Eigentlich ganz gut, erklärte Michaela Jehle, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Waldshut. Dies nicht zuletzt dank der Intervention des Vereins, dessen oberstes Ziel die Verkehrssicherheit ist. Die Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche, aber auch Senioren und die Aktivitäten sind vielfältig. Die Mitglieder der Verkehrswacht verteilen beispielsweise Sicherheitsdreiecke in Kindergärten, auch eine Jugendverkehrsschule gehört zum Angebot dazu, im letzten Jahr wurde an den Berufsschulen und Gymnasien ein Kreativwettbewerb veranstaltet und auch an der Mobility Messe im Gewerbepark Hochrhein war die Verkehrswacht präsent.

Ein großes Thema bei der diesjährigen Hauptversammlung war die geplante Fusion mit der Verkehrswacht Bad Säckingen, die kaum noch Mitglieder habe und sich ohne den Zusammenschluss wohl auflösen müsste. Die anwesenden Mitglieder stimmten fast einstimmig für eine Fusion mit Bad Säckingen. Die Vorsitzende Michaela Jehle war sehr zufrieden mit der Abstimmung. Sie sei froh, dass die Bad Säckinger nicht im Stich gelassen wurden, erklärte sie. Durch den Zusammenschluss werde die Verkehrswacht größer und der Verein stärker. Sie könnten dann wieder mehr Projekte umsetzen, denn ein großes Problem sei immer noch die geringe Anzahl der Mitglieder.

Die meisten Menschen könnten mit dem Begriff Kreisverkehrswacht nichts anfangen, sagte Jehle. Um ein größeres Publikum zu erreichen, könne sie sich zum Beispiel ein Sicherheitstraining für Pedelecs und E-Bikes vorstellen, da diese etwa zehn Prozent an Fahrradunfällen ausmachten. Aber auch dazu brauche es personelle Kapazitäten. Sie sei schon froh, dass das Vorstandsteam nach dem längeren Ausfall des erkrankten Dieter Gümpel nun wieder komplett sei. Sie konnte Thorsten Stauch für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und Neu-Mitglied Corinna Stehle als Kassiererin gewinnen. Beide wurden einstimmig gewählt.

Peter Ackenheil, Leiter des Verkehrsamts, brachte es dann auf den Punkt: Was wäre wenn es die Kreisverkehrswacht nicht mehr gäbe? Der Verein leiste einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, mache eine großartige Arbeit. Dafür bedankte er sich mit einem kleinen finanziellen Beitrag. Dieser sei sehr willkommen, bedankte sich Michaela Jehle, da sie für die Jugendverkehrsschule Headsets anschaffen wollten. Auch Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit standen an diesem Abend an. Heinz und Gerhard Tröndle wurden jeweils für 30 Jahre geehrt, Wolf-Dietrich Sternberg für 40 Jahre, die Gemeinden Grafenhausen, Wutach, Klettgau und Wutöschingen für 50 Jahre. Otto Thoma bekam für 50 Jahre unfallfreies Fahren das goldene Lorbeerblatt.

Der Verein

Die Kreisverkehrswacht Waldshut feierte 2016 ihr 60-jähriges Bestehen. Oberstes Ziel ist die Verkehrssicherheit. Vorsitzende ist Michaela Jehle.