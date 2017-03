Oberalpfen Fasnachtswettbewerb W16: Leiterbachpiraten wollen in ihre Bunten-Show-Abende investieren

Startnummer W16: Leiterbachpiraten aus Oberalpfen wünschen sich Unterstützung für ihre traditionellen Bunten Show-Abende, die bei der Bevölkerung sehr beliebt sind. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Oberalpfen – Was wäre die Fasnacht nur ohne die zahlreichen Bunten Abende, Kappenabende und andere närrische Abendveranstaltungen? Die Leiterbachpiraten aus Oberalpfen veranstalten seit über 30 Jahren ihren Bunten Show-Abend – erfolgreich.

Bereits im ersten Jahr nach der Gründung im Mai 1982 veranstalteten die Piraten neben den traditionellen Aktivitäten, wie dem Wecken, den Dorfumzügen und dem Fasnachtsfeuer, den ersten Bunten Show-Abend im Wirtshaus Adler. Bereits im zweiten Jahr mussten die Piraten mit ihrem Show-Abend umziehen. Aus Platzgründen ging es in die Bächle-Bus-Halle.

"Zahlreiche Zuschauer konnten dort das fasnächtliche Treiben der Leiterbachpiraten verfolgen. Da in den folgenden Jahren das Interesse an den Bunten Show-Abenden der Leiterbachpiraten weiter wuchs, entschied man sich nach einigen weiteren Jahren in die Leiterbachhalle nach Unteralpfen zu ziehen und das Programm an zwei aufeinander folgenden Abenden aufzuführen. Der Bunte Show-Abend weckte jedes Jahr die Begeisterung der Zuschauer und wurde so zu einem Aushängeschild der Piraten", erklären die Leiterbachpiraten stolz in der Vereinsgeschichte auf ihrer Homepage.

Mittlerweile sind die Leiterbachpiraten mit ihrem Bunten Show-Abend erneut umgezogen: in die Remetschwieler Haagwaldhalle. Dort brachten sie zuletzt am 17. und 18. Februar ihr vielseitiges Programm auf die Bühne. Diese Zeitung berichtete: "Mit Glanz und Gloria, vielen Gags und tollen Einfällen, gingen die beiden Show-Abende der Leiterbachpiraten in der originell dekorierten Remetschwieler Halle über die Bühne. Kapitän Philipp Müller freute sich, jedes Mal ein volles Haus und ein gut gelauntes Publikum begrüßen zu können."

Mit ihrer Bewerbung zum Fasnachtswettbewerb von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein hoffen die Oberalpfener Leiterbachpiraten nun auf finanzielle Unterstützung, denn "der Verein stellt an zwei Abenden ein hochqualitatives und abendfüllendes Programm auf die Bühne. Motto und Dekoration werden jedes Jahr aufs neue aufwendig geplant und umgesetzt", schreiben sie. Von ihrem Projekt profitieren würden vor allem junge Mitglieder, "deren Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Selbstbewusstsein durch die eigeninitiativ geplanten Programmpunkte/Dekorationen gestärkt wird". Fest stehe, die Bunten Show-Abende würden auch in den kommenden Jahren bestehen.

Mittlerweile zählt die Piraten-Crew rund 75 aktive Mitglieder. Ihr Ziel, heute wie zu Gründungszeiten: Unterhaltung und die Verbreitung des fasnächtlichen Brauchtums.

Die Leiterbachpiraten aus Oberalpfen wurden 1982 von 15 Personen gegründet, mit dem Ziel, den Erhalt der alemannischen Fasnacht zu sichern. 75 Mitglieder zählen die Narren heute. Seit jeher organisiert der Verein jährlich ein buntes Bühnenprogramm, aufgeführt in der Remetschwieler Haagwaldhalle. Die Piraten im Internet: www.leiterbachpiraten.de