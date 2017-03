Kreis Waldshut Fasnachtswettbewerb: 49 Projekte stehen zur Wahl

Beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus wird es jetzt ernst: Mit der Vorstellung der einzelnen Teilnehmer geht der Wettbewerb in die heiße Phase. Die Leser entscheiden mit ihrer Stimme über die Gewinn-Verteilung. Was Sie über den Wettbewerb wissen müssen, erfahren Sie hier.

Hochrhein – Die Fasnacht ist bunt, vielfältig und vor allem kreativ. Welche Ideen in dem Brauchtum am Hochrhein stecken, zeigt der große Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Zahlreiche Vereine, Institutionen und Gruppen haben sich beworben, eine dreiköpfige Jury hat aus allen Einsendungen 49 Projekte (26 in der Ausgabe Waldshut, 23 in der Ausgabe Bad Säckingen) ausgewählt.

Damit geht der große Fasnachtswettbewerb in die nächste Runde. Ab heute werden in der Zeitung die einzelnen Projekte vorgestellt. Aufgerufen zur Teilnahme waren Vereine, Gruppen, Schulen und Institutionen, die zur Belebung der heimischen Fasnacht beitragen. Die teilnehmenden Ideen sind so abwechslungsreich wie die Fasnacht selbst: Sie reichen von der Anschaffung von neuen Häsern, der Aufstockung der Ausstattung oder der Intensivierung der Jugendarbeit. Aber auch große Projekte wie der Bau eines Vereinsheims, die Initiierung einer Veranstaltung oder die Ausrichtung eines Narrentreffens stehen auf dem Wunschzettel.

„Ich freue mich sehr über die große Anzahl der teilnehmenden Vereine und die Vielfältigkeit der Projekte zur Belebung der heimischen Fasnacht. Ich drücke allen Vereinen die Daumen und bin gespannt, wie die Leserinnen und Leser in diesem Jahr votieren, und ob die letztjährige Anzahl von 60 000 Stimmzetteln wieder übertroffen wird“, sagt Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Sparkasse Hochrhein und Jury-Mitglied. Er hat gemeinsam mit Redakteurin Dana Coordes und Regionalleiter Kai Oldenburg (beide SÜDKURIER Medienhaus) die zur Abstimmung stehenden Projekte ausgewählt.

Welche Projekte beim großen Fasnachtswettbewerb mit Preisen im Gesamtwert von 50 000 Euro belohnt werden, entscheiden die Leser. Sie haben ab heute die Möglichkeit, mit dem in der Zeitung abgedruckten Coupon für ihr favorisiertes Projekt abzustimmen. Zu gewinnen gibt es, getrennt nach den Ausgaben Bad Säckingen und Waldshut, je fünf Preise à 10 000 Euro, 5000 Euro, 4000 Euro, 3000 Euro und 3000 Euro.

Einsendeschluss ist Montag, 10. April.