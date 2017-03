Waldshut-Tiengen Falschparker aufgepasst: Kontrolleure sind nun länger unterwegs

Das städtische Ordnungsamt weitet die Kontrollen in Waldshut-Tiengen aus. Vor allem in den Abendstunden und an Samstagen ist der Gemeindevollzugsdienst länger unterwegs. 2016 wurden von ihnen rund 23 000 Parkverstöße festgestellt.

Waldshut-Tiengen – Rund 300 Verwarnungen stellen die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes durchschnittlich pro Tag aus. Bald könnten es mehr werden. Denn die Kontrollen durch die Abteilung des Ordnungsamts werden in Waldshut-Tiengen ausgeweitet. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im evangelischen Gemeindesaal in Tiengen einstimmig beschlossen. Oberbürgermeister Philipp Frank erklärte einleitend: „Aus der Bevölkerung wurden mehr Kontrollen gewünscht. Seit Januar ist das Amt in der Lage, sie auszuweiten.“ Auch aus dem Gemeinderat kam diese Forderung bereits auf, informierte Fabian Prause, im Ordnungsamt für die Straßenverkehrsregelungen zuständig.

Zu den Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes gehören neben den Kontrollen von Parkverstößen unter anderem auch Geschwindigkeitsmessungen, Einsätze bei Veranstaltungen und Halter- und Adressermittlungen. Seit Anfang dieses Jahres hat die Einrichtung nun wieder eine Personalstärke von 6,8 Vollzeitstellen, zudem arbeiten in Tiengen zwei weitere Außendienstmitarbeiterinnen, die stundenweise den ruhenden Verkehr kontrollieren. Statt wie bisher nur vormittags soll der Gemeindevollzugsdienst nun ganztags in Tiengen unterwegs sein, neuerdings im Bedarfsfall auch samstags. In Waldshut sollen die Kontrolleure an Samstagen bis 16 Uhr auf die Ordnung achten, bislang sieht der Dienstplan Einsätze bis 14 Uhr vor. Im gesamten Stadtgebiet wird von nun an vor allem auch in den Abendstunden mehr Präsenz gezeigt. Die Kontrollzeiten sollen sich in diesem Fall von 18 Uhr auf 21 Uhr erweitern. Doch Fabian Prause stellt klar: „Die Zeiten sind nicht fix. Es wird auch nicht jeden Abend bis 21 Uhr gehen, das ist personell nicht möglich.“

Den Schwerpunkt des Gemeindevollzugsdienstes macht die Kontrolle von Parkverstößen aus. 23 315 wurden im Jahr 2016 festgestellt. Hin und wieder wird ein solcher Verstoß auch von der Polizei geahndet. An 102 Messstellen wurden im vergangenen Jahr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 39 davon durch ein eigenes Laser-Messgerät, 63 durch eine Firma aus Karlsruhe, die gleichzeitig beide Fahrtrichtungen kontrollieren kann. Durch die erhöhte Personalstärke im Gemeindevollzugsdienst werden in diesem Jahr vermutlich mehr Kontrollen stattfinden, so Fabian Prause.

Auch wenn die Innenstädte in Sachen Parksünder Orte seien, an denen immer wieder Verstöße festgestellt würden, kontrolliere der Gemeindevollzugsdienst auch außerhalb und in den Randbezirken, betont Prause. Mit den erwischten Autofahrern gebe es selten Probleme: „Das Verständnis, einen Fehler gemacht zu haben, ist meist da.“ Mit einem Gerücht möchte er aufräumen: „Die Thematik, dass Schweizer nicht verwarnt werden, ist völliger Blödsinn.“ Es gebe Kulanz-Zeiten, bei denen Falschparker an manchen Stellen, auch aus Rücksicht auf den Handel, zunächst im System vorgemerkt und erst bei einer weiteren Kontrolle verwarnt werden. Dadurch könne bei Beobachtern der Eindruck entstehen, dass nicht jedes Falschparken geahndet werde, erklärt Prause.

Die Verstöße

Rund 23 000 Parkverstöße stellten Gemeindevollzugsdienst (GVD) und die Polizei im vergangenen Jahr fest. Dies sind rund 19 Prozent mehr als im Vorjahr (19 603). Auch die Zahl der Nichtbeachtungen von roten Ampeln (23, Vorjahr: 15) und der Gurtverstöße (422, Vorjahr: 387), die meist von der Polizei geahndet werden, sind gestiegen. Gesunken sind dagegen die Zahlen der Geschwindigkeitsverstöße, festgestellt von Polizei und dem Gemeindevollzugsdienst (3374, Vorjahr: 3765) und die Fahrten unter Alkoholeinfluss (22, Vorjahr: 38) und Drogeneinfluss (12, Vorjahr: 19).