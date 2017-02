Waldshut Fahrräder für Kinder entstehen aus leeren Aluminiumdosen

Mitarbeiter von dm übergeben an das Familienzentrum Hochrhein vier Kinderfahrräder aus Recycling-Aluminium.

Spendenübergabe: Im Rahmen einer Aluminium-Recycling-Aktion von Unilever, TerraCycle und dm-Drogeriemarkt wurden vier Kinderfahrräder im Wert von je 1000 Euro an das Familienzentrum Hochrhein in Lauchringen gespendet. Leere Aludosen von dm-Kunden wurden von einer Manufaktur in Niedersachsen zu Fahrradrahmen verarbeitet, Kunststoffteile zu Plastikgranulat umgewandelt, Restgas wurde für thermische Energie verwendet. „Auch im Familienzentrum haben wir fleißig Aludosen gesammelt und möchten uns im Namen unserer Abenteuerland-Besucher für diese tolle und sinnvolle Aktion bedanken“, so Familienzentrums-Leiterin Ulla Hahn. Eines der Fahrräder überreichten (von links) Filalleiterin Ayse Idrizovic, Ulrike Isele-Müller, Magdalena Obrist und (rechts) Carola Hietschold von dm an Andreas Schumpp, Ulrike Holzwarth und Ulla Hahn vom Faz. Bild: David Rutschmann