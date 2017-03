Waldshut-Tiengen Fahrlässige Brandstiftung: Richterin spircht Handwerker frei

Wegen fahrlässiger Brandstiftung musste sich ein Handwerker aus dem nördlichen Landkreis behaupten, der beim Verschweißen einen kleinen Brand ausgelöst hatte. Die Richterin sprach den Handwerker aber frei, weil er nicht wissen konnte, dass sich brennbare Platten in der Gebäudefuge befunden haben.

Kreis Waldshut (hjh) Vom Vorwurf der fahrlässigen Brandstiftung sprach die Amtsrichterin einen Handwerker frei, der im Oktober 2015 in einer Stadt im Norden des Landkreises unfreiwillig einen Hausbrand mit begrenzten Folgen verursacht hatte. Selbst die Vertreterin der Staatsanwaltschaft fand, dass der 38-Jährige beim Abdichten eines Garagendaches korrekt gearbeitet hatte.

Der gelernte Dachdecker hatte einer Verwandten seiner Lebensgefährtin einen Freundschaftsdienst erwiesen. Auf der Terrasse über einer Garage, die an das Doppelhaus angebaut war, erneuerte er den Bitumenbelag und verschweißte die Bahnen mit dem Brenner. Erst viel später am Abend zeigten Rauchschwaden, dass die Flammen oder Funkenflug die Dämmplatten in der Fuge zwischen den Häusern in Brand gesetzt hatten. Das Feuer schwelte in dem Zwischenraum und zeigte bereits Folgen im Innern eines der Häuser. Insgesamt entstand laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von 60 000 Euro, inklusive Feuerwehreinsatz. Der Handwerker versicherte, dass er mit dem Brenner extra Abstand zu der verputzten Mauer gehalten habe. Dass der Zwischenraum mit brennbaren Dämmplatten gefüllt war, habe er nicht geahnt.

Dass der Dachdecker sorgfältig vorgegangen war und nach den Arbeiten noch zwei Stunden lang vor Ort wartete, als „Brandwache“, bestätigten auch Zeugen. Die Feuerwehr musste zuerst den Putz entfernen, um zu sehen, was da zwischen den Wänden schwelte. Nicht nur Rechtsanwältin Kristina Müller forderte Freispruch, auch die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft sah den Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht bestätigt. Der Schwelbrand sei schlicht ein Unglücksfall gewesen und dem erfahrenen Handwerker nicht anzulasten.

Strafrichterin Bianca Stoll stellte beim Hantieren mit Feuer zwar erhöhte Anforderungen an die Sorgfaltspflicht. Es wäre aber unverhältnismäßig, vom Angeklagten zu verlangen, dass er schaute, was sich hinter dem Putz befand. Sie sprach den Handwerker frei.