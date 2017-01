Brugg Fachhochschule in Brugg-Windisch setzt Zeichen gegen Verschwendung

Übrig gebliebene Menüs aus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch gibt es günstig zu kaufen. Die Aktion soll Lebensmittel vor der Mülltonne retten.

Was an Mittagsmenüs im Restaurant an der Fachhochschule in Brugg-Windisch übrig bleibt, kann ab 15 Uhr in der Schachtel günstig gekauft werden – als Zeichen gegen Foodwaste, die Verschwendung von Lebensmitteln. Gutes und günstiges Essen gibt es seit dreieinhalb Jahren im öffentlichen Campus Restaurant an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch. Wer unbedingt sein Lieblingsmenü essen will, muss sich am Mittag beeilen. Denn es herrscht meistens Großandrang. Je nach verfügbarem Angebot kann schnell ein Gericht ausverkauft sein. Auf der andren Seite gibt es manchmal auch Reste. Alle Gäste zufriedenzustellen und möglichst keine Lebensmittel wegzuwerfen, gleicht einem Spagat, den kaum ein Gastronomiebetrieb schafft.

Schon länger beabsichtigt das Campus-Restaurant, das von der SV Group Schweiz betrieben wird, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Für Restaurant-Manager Ralf Gerlach war immer klar, dass dies auch einem Kundenbedürfnis entspricht. Seit Dezember können nun überzählige Menüs ab 15 Uhr in der Campus-Bar zu einem stark ermäßigten Preis gekauft werden. Das Essen ist in Kartonschachteln mit Sichtfenster abgepackt. Das Tagesmenü gibt es für fünf Franken und den Salat in kleineren Schachteln für drei Franken. Das Gericht lasse sich mit der Verkaufsbox in der Mikrowelle aufwärmen, sagte die Bar-Betreuerin am Freitagnachmittag bei einem Besuch vor Ort. Geräte stehen in der Campus-Bar und in den Verpflegungsecken in den oberen Etagen im Campus zur Verfügung. An diesem Nachmittag gibt es gebratenes Fischfilet an Weißweinsoße mit Kräuterreis und Blattspinat.

Dazu einen Zitronenschnitz. Auch Salat steht sauber abgepackt bereit. Das Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle, die am Abend ein Menü essen wollen, aber keine Lust haben, noch selber zu kochen. Die 70-jährige Ursula Wüst, die oft in der Campus-Bar anzutreffen ist, hat sich hier auch schon mit einem günstigen Abendessen eingedeckt und schätzt das neue Angebot.

Noch ist die Nachfrage stark schwankend. "Es gibt Tage, da verkaufen wir keine abgefüllte Kartonschachtel. Und dann gibt es Tage, da finden alle in kurzer Zeit einen Abnehmer", heißt es in der Bar. Der Verkaufspreis dieser "Dogood"-Boxen von fünf Franken pro Menü entspreche der Hälfte des regulären Mittagsmenü-Mittelwerts von zehn Franken, erklärt SV-Mediensprecherin Manuela Stockmeyer. "Auch wenn die Menüs tadellos daherkommen und der Preis sehr attraktiv ist, ließ der Absatz bisher leider noch etwas zu wünschen übrig", fährt Stockmeyer fort. Sie vermutet, dass dies vor allem auf das große Angebot von Mandarinen, Nüssen und Lebkuchen in der Adventszeit zurückzuführen war. Nun sind die Festtage vorbei, die FHNW-Mitarbeitenden sind zurück und viele Studierende stehen aktuell im Prüfungsstress. In der Küche wird der Betrieb nun wieder hochgefahren. Ob dieser kleine Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung im Campus Erfolg haben wird, werden die nächsten Wochen zeigen.