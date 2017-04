Waldshut-Tiengen Exhibitionist auf dem Wutachdamm in Tiengen

Mit entblößtem Unterkörper hat ein bislang unbekannter Mann zwei junge Frauen auf dem Wutachdamm angesprochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Über einen Fall von Exhibitionismus auf dem Wutachdamm in Tiengen hat die Polizei berichtet. Betroffen gewesen seien zwei junge Frauen, die am Dienstag gegen 13 Uhr auf einer Bank saßen. Ein Mann habe seinen Unterkörper entblößt und die Frauen angesprochen. Als sie die Belästigung abwehrten, sei der Mann in Richtung Stadthalle davon gelaufen. Dort soll der Tatverdächtige in ein dunkles Auto, vermutlich einen VW Sharan, gestiegen und davongefahren sein. Die Polizei ermittelt und gab folgende Beschreibung des Gesuchten: Vermutlich Osteuropäer, etwa 20 bis 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, Dreitagebart, grau-blaues Sweatshirt mit Kapuze. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 07741/831 60).