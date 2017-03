Ex-Waldshuterin Monique Simon überzeugt die Jury von Deutschland sucht den Superstar

Vor einigen Jahren sorgte sie bei X-Factor für Aufsehen, nun ist sie bei DSDS dabei. Und nähert sich den Live-Shows auf RTL.

Die Ex-Waldshuterin Monique Simon ist bei der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Supertar den Livesendungen einen Schritt näher gekommen. Die 21-Jährige wurde

bei der dritten Recallrunde von der Jury um Dieter Bohlen einstimmig weiter gewählt. Ausgestrahlt wurde die Sendung am vergangenen Samstag. Simon, die in Waldshut aufgewachsen ist und mittlerweile in Köln lebt, schrieb nach dem Lob von Bohlen auf Facebook: „Da wurde die Messlatte ganz schön hochgelegt. Ich freue mich total über das Weiterkommen.“