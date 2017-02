Waldshut-Tiengen Ex-Waldshuterin Monique Simon spricht über Teilnahme bei DSDS

Die Ex-Waldshuterin Monique Simon (21) macht in der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mit. Im Interview spricht sie über das Casting bei DSDS, ihre Liebe zur Musik und ihre alte Heimat Waldshut.

Frau Simon, vor sechs Jahren haben Sie bei X-Factor mitgemacht und sind fünfte geworden. Nun nehmen Sie an DSDS teil. Was sind Ihre Erwartungen?

Ich bin nicht mit der Einstellung, dass ich unbedingt Superstar werden will, zum Casting gefahren. Meine Erwartungen entwickeln sich immer eher etappenweise, Schritt für Schritt. Erstmal will ich es zum Auslands-Recall nach Dubai schaffen, dann in die Liveshows kommen und danach dann mindestens Vierte werden. Erste zu werden wäre aber natürlich das Sahnehäubchen.

Wie sind Sie zum Gesang gekommen? Spielen Sie auch ein Instrument?

Meinen ersten Auftritt hatte ich mit fünf Jahren bei der Silvesterparty meiner Mama vor vielleicht 30 Leuten. Aber eigentlich singe ich schon immer, also seit meinem ersten Schrei quasi. Singen habe ich gleichzeitig mit dem Sprechen gelernt. Ein Instrument spiele ich leider nicht. Ich würde aber sehr gerne Klavier spielen können.

Sie haben schon viel auf der Bühne gestanden und Casting-Erfahrung gesammelt, waren Sie trotzdem nervös, als Sie vor die DSDS-Juroren getreten sind?

Klar, war ich aufgeregt und auch total aufgedreht. Ich hatte pitschnasse Hände, und mein Herz hat sehr doll gepocht. Es ist ja nicht alltäglich, vor einer Jury zu singen, und dann auch noch vor so einer und ganz besonders vor Dieter Bohlen.

Wie hat Ihr Auftritt den Juroren gefallen? Waren Sie von ihren Reaktionen überrascht?

Naja, Shirin Davids und H.P. Baxxters Bewertungen haben mich wirklich überrascht. Sie sagten, ich würde so gewöhnlich klingen. Das war hart für mich. Mir wäre es sogar lieber gewesen, sie hätten gesagt, dass ein paar schiefe Töne dabei waren. „Gewöhnlich“ ist so ungewöhnlich für mich. Die beiden wollten mich auch nicht weiter lassen. Michelle und Dieter fanden mich aber echt gut. Es stand also zwei zu zwei. Zum Glück hatte ich Dieter als Jury-Joker ausgewählt. Dank ihm bin ich in den Recall gekommen.

Was passiert bei einem Casting, wenn die Kameras aus sind? Wie ist das Verhältnis zur Jury? Haben sie Ihnen vielleicht sogar ein paar Tipps gegeben?

Nach Tipps habe ich sie gar nicht gefragt, da habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Aber klar haben wir ein paar Minuten miteinander gesprochen. Die haben an so einem Tag aber auch verdammt viele Kandidaten vor sich, da wollte ich sie gar nicht lange aufhalten.

Zwischenzeitlich waren Sie auch bei anderen Castingshows zu sehen. Machen Ihnen solche Formate besonders Spaß?

Ich bin kein Castinghopper, dann hätte ich an viel mehr Castings teilgenommen. Ich möchte einfach so viel Musik wie möglich machen. Nebenbei arbeite ich als Barkeeperin in Koblenz. Nach X-Factor hatte ich ein eigenes Management und viele Auftritte. Da war ich zum Beispiel im ZDF-Fernsehgarten. Bei meinem Management habe ich aber gekündigt, weil ich dachte, ich probiere nochmal was. Dann habe ich mich bei „Deutschland sucht den Superstar“ angemeldet. Ich möchte nur mein Leben lang Musik machen. Hoffentlich erfolgreich.

Sie sind in Waldshut aufgewachsen, wohnen nun schon viele Jahre in Köln. Was verbinden Sie mit der alten Heimat?

In Waldshut leben sehr viele Verwandte und Freunde von mir und auch meine beste Freundin. Ich habe da noch viel Kontakt hin, wir haben eine kleine witzige Whats-App-Gruppe. Ich bin auch oft zu Besuch, bestimmt drei oder vier Mal im Jahr. Das nächste Mal übrigens im Februar. Die Zeit in Waldshut hat mich sicher geprägt. Mein Bruder hat viel getanzt, ich habe gesungen, wir waren in der Stadt bekannt. Ich wollte zwar immer schon in eine Großstadt ziehen, bin aber letztendlich echt froh, in Waldshut groß geworden zu sein. Da spürt man einen viel stärkeren Zusammenhalt und geht nicht so schnell verloren wie in einer Millionenstadt.

Zur Person

Monique Simon wurde in Wolfsburg geboren, wuchs aber in Waldshut auf. Die 21-Jährige absolvierte ihren Realschulabschluss in Muttenz, Schweiz, lebt mittlerweile in Köln und arbeitet als Barkeeperin. 2011 erregte sie erstes Aufsehen, als sie an der TV-Castingshow "X-Factor" teilnahm und den fünften Platz erreichte. Sie singt Pop und R'n'B, hört privat aber lieber Deep House. Die Ex-Waldshuterin ist derzeit in der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen und zu hören.