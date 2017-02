Waldshut-Tiengen Eschbacher Narrenzeitung offenbart viele Streiche

In der Narrenzeitung Flaschenpost präsentieren die Narren aus Oberalpfen zahlreiche Lausbubengeschichten. Die Leser dürfen auf der 42-Seiten starken Narrenzeitung viel schmunzeln und entdecken.

Oberalpfen (tao) Sobald die Narren aktiv werden, erwacht Oberalpfen aus seinem Winterschlaf. Die erste Aktion der Narren: der Verkauf der "Flaschenpost". Diesmal ist die Narrenzeitung unter dem Titel "Lausbubengeschichten" von Wilhelm Pfusch erschienen. Auf der Titelseite prangt groß das Konterfei der beiden Lausbuben Max (Maximillian R.) und Floritz (Florian L.).

Dann beginnt das eifrige Blättern: Wen haben die Narren diesmal aufs Korn genommen? Auf 42 Seiten gibt es viel zu schmunzeln und zu entdecken, man stößt auf Enthüllungen und nicht aufgeklärte Streiche. Aber die Alpfener Narren wissen, was sich gehört: Sie halten sich an die Anstandsregeln – mal abgesehen von dem kleinen "Pfurzer" in der Mitte der Zeitung, der sein pralles Hinterteil präsentiert und beim Aufklappen unmissverständliche Geräusche von sich gibt. Diesmal wurde vom Autorenteam sogar ein "Lausbuben-Award" vergeben. "In Anbetracht seiner bisher vollbrachten Leistungen auf dem Gebiet der Schelmerei" ging die Auszeichnung an Thomas A.

Vorgestellt wird auch das närrische Programm, das mit den beiden Bunten Abenden am 17. und 18. Februar in der Remetschwieler Halle beginnt. Für die dörfliche Fastnacht werden einige Regeln in Erinnerung gerufen, so zum Fünf-Uhr-Wecken am Schmutzigen Dunschtig: Jeder ist willkommen; jedoch macht es nur Sinn, wenn Lärminstrumente mitgebracht und ausgiebig benutzt werden. Zum Rosenmontagsumzug heißt es: Damit die alte Fasnachtstradition nicht (ganz) ausstirbt, bitten wir zu beherzigen: Vor dem Auswerfen der Süßigkeiten die Kinder und Erwachsenen erst singen oder Sprüche aufsagen lassen. Dann folgt eine Einladung an den Narrensamen: Bei trockener Witterung können Kinder am Rosenmontagsumzug mit dem Piratenschiff fahren. Zum Fasnachtsfeuer am 4. März heißt es: Holzscheiben zum Scheibenschlagen gibt es gratis für jene, die beim Holzsammeln und Aufbauen geholfen haben.