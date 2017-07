Gurtweil "Es hatte sich einiges aufgestaut"  Nach einem Eklat bei der Hauptversammlung spricht der Vorsitzende des SV Gurtweil, Dietmar Nagl, über seine Sicht der Dinge

Die jüngste Hauptversammlung des SV Gurtweil endete nach einer heftigen Diskussion mit einem vorzeitigen Abgang des frustrierten Vorsitzenden Dietmar Nagl. Nachdem unklar blieb, wie es mit der Vereinsführung weitergeht, äußert sich der Vorsitzende nun über die Situation in dem Fußballverein und die weiteren Perspektiven.

Herr Nagl, Sie hatten gegen Ende der Hauptversammlung das Vereinsheim vorzeitig verärgert verlassen. Was war passiert?

Es hatte sich einiges aufgestaut, was zunächst weggesteckt wurde, dann aber durch eine Diskussion um das Herbstfest wegen ein paar Cent das Fass zum Überlaufen brachte. Das bewirkte meine Reaktion „Jetzt für den Moment reicht's mir!“

Wie schätzen Sie die Bedeutung des Herbstfestes ein?

Es gehört zu den vielen Traditionen in Gurtweil, wurde immer gut angenommen. 2016 lief es allerdings weniger erfolgreich, aber dennoch sollten wir dieses Fest nicht aufgeben, so wie es einige sehen. Es gibt immer mal ein Auf und Ab, und finanzielle Aspekte dürfen allein nicht der ausschlaggebende Grund für die Aufgabe dieser Tradition sein. Es würde in Gurtweil etwas fehlen.

Sie waren auch enttäuscht über die geringe Teilnehmerzahl. Was waren wohl die Gründe dafür?

Annähernd 20 nachvollziehbare Entschuldigungen wurden mir vorgelegt: Terminüberschneidungen, private Gründe und so weiter. Darüber hinaus ist auch klar, dass eine Generalversammlung nicht unbedingt das Prickelndste ist. Es sind Formalitäten abzuhandeln, die nicht immer nur Begeisterung auslösen können. Dennoch würde ich erwarten, dass dieser Termin von den Mitgliedern wahrgenommen wird. Ansonsten könnte ich eine Gleichgültigkeit unterstellen, die andererseits nicht vereinsförderlich wäre.

Wie geht es jetzt im Sportverein Gurtweil weiter?

Wir werden jetzt möglichst noch vor den Sommerferien eine Vorstandssitzung einberufen. Dann werde ich sehen, ob die Vertrauensbasis breit genug ist, um mich nochmals einzusetzen. Wir müssen verschiedene Dinge klären und ich wünsche mir, dass das vorhandene Engagement in der Vorstandschaft und in den Aktivreihen besser koordiniert und genutzt wird.

Sie waren in den Achtzigerjahren ein erfolgreicher SVG-Vorsitzender, und Sie wurden für Ihre Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Was hat Sie 2015 dazu bewogen, nach einer langjährigen Pause wieder für den Vorsitz zu kandidieren?

Dem Sportverein drohte 2015 nach wiederholten Versammlungen aufgrund fehlender Kandidaten die Fremdverwaltung. Es war mein Interesse am Sportverein Gurtweil, dass er mit eigenen Kräften fortgeführt wird. Die Situation damals war sehr schwierig, aber nach kurzer Zeit hatte sich ein Ruck ergeben, und viele positive Signale gaben mir Mut für das Weitermachen.

Welche Ziele haben Sie sich mit dem Vorstand für die nächste Saison vorgenommen?

Wir wollen grundsätzliche Ziele gemeinsam festlegen, aber es ist eben erkennbar, dass nicht alle Vorstellungen deckungsgleich sind. Meine drei Ziele betreffen einmal den sportlichen Erfolg, zum Beispiel Aufstieg der 1. Mannschaft, dann möchte ich das Gemeinschaftsgefühl im Verein und in den Abteilungen festigen, und schließlich will ich das Ansehen des SVG in Gurtweil hochhalten, um wieder mehr Menschen auf den Sportplatz locken zu können.

Wie weit sind die Vorbereitungen für die neue Spielsaison getroffen?

Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen, das heißt, die Mann-schaften, Spieler, Betreuer und Trainer stehen weitgehend fest. Allerdings kommt jetzt nach der Bezirksversammlung des Südbadischen Fußballverbandes ganz aktuell noch eine weitere Herausforderung auf uns und viele Fußballverein zu. Wir müssen einen weiteren Schiedsrichter für die Kreisliga C stellen. Es wäre schön, wenn in diesem Sinne jemand sein Engagement zeigen würde.

Zur Person

Dietmar Nagl, 67 Jahre, wohnt in Waldshut-Tiengen und ist seit 2013 Studiendirektor im Ruhestand. Vorsitzender des Sportvereins Gurtweil: Von 1979 bis 1992 und erneut seit November 2015. Nagl wurde 1992 aufgrund seiner Verdienste um den Vereinsheim- und Hartplatzbau sowie aufgrund der erfolgreichen Vereinsdekade in den Achtzigerjahren zum Ehrenvorsitzenden des Sportvereins Gurtweil gewählt.