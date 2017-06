Waldshut-Tiengen Es grüßt die Bundeskanzlerin: Ein Blick in das Goldene Buch von Waldshut-Tiengen

Es grüßt die Bundeskanzlerin: Ein Blick in das Goldene Buch von Waldshut-Tiengen

Das Goldene Buch der Stadt Waldshut-Tiengen wurde im Jahr 1964 eröffnet. Prominente wie Max Schmeling, Jan Ullrich und Frank-Walter Steinmeier haben sich auf Stippvisite darin verewigt. Kanzlerin Angela Merkel grüßt von Seite 1 im zweiten Band.

Die Stadt Waldshut-Tiengen verfügt nicht nur über ein goldenes Buch, sondern über zwei Bücher. Das erste, weit über 50 Jahre alt, ist vollgeschrieben, im zweiten ist noch Platz. Angela Merkel war im März 2011 die erste, die dort ihr Autogramm hinterlassen hat. Stadtplanerin Margit Ulrich hatte in Schönschrift den herzlichen Gruß der Stadt geschrieben, die Bundeskanzlerin setzte ihr Autogramm darunter. Überhaupt hinterlassen viele Gäste einfach ihren Namen im goldenen Buch der Stadt, mal schön leserlich, mal ganz individuell aufs Papier geworfen. Zusätzliche freundliche Worte wie in einem Gästebuch oder Poesiealbum sind eher selten.Viele Politiker, die in der Stadt Station machten, haben sich hier verewigt. Der frühere Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, die baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger und Günther Oettinger, aber auch Box-Legende Max Schmeling, der Sänger Max Mutzke oder der Radrennfahrer Jan Ullrich, der 1998 mit dem Telekom-Team nach Waldshut-Tiengen kam.

Die meisten der prominenten Gäste waren nur kurz in der Stadt wie der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier oder Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die beide Anfang 2016 vor der baden-württembergischen Landtagswahl um Stimmen warben. Als einer der wenigen Einheimischen hat Martin Albers seine Unterschrift hinterlassen. Er verabschiedete sich als Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen im November 2015 mit seinem Schriftzug aus dem Amt.

Als „Ehrenbuch“ anlässlich der Partnerschaftsfeier zwischen Waldshut und Blois im Jahr 1964 angelegt, ist das goldene Buch eine Dokumentation der Lokal- und Zeitgeschichte geworden. Der zweite Band ist in den Farben Blau und Gold gehalten und hat auf 400 Seiten Platz für Unterschriften der Gäste der Großen Kreisstadt. Zu sehen bekommt das Buch kaum jemand, der nicht an offiziellen Anlässen der Stadt teilnimmt. Ist der Besuch weg, kommt es in die Obhut von Hauptamtsleiterin Ingrid Eble im Waldshuter Rathaus.