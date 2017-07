Waldshut-Tiengen Es gibt Neues zu entdecken  das bietet das Programm der VHS

Die VHS Waldshut-Tiengen präsentiert ihr Programm für das Herbst/Winter-Semester. Die Gebühren bleiben konstant, eine Erhöhung von einem Euro pro Einheit gibt es bei den Sprachkursen. Für das neue Semester wurden zudem die Geschäftsbedingungen geändert.

Waldshut – Möchten Sie ihren Hund besser verstehen? Über Drohnen Bescheid wissen, Arabisch lernen und Ärzte zu medizinischen Themen sprechen hören? Oder sollen Ihre Kinder endlich richtig auf der Computer-Tastatur schreiben lernen? Wer sich das neue Programm der Volkshochschule Waldshut-Tiengen (VHS) ansieht – im Internet ist es bereits einzusehen – wird neben altbewährten Angeboten auch viele neue entdecken. Im September, nach der Sommerpause, startet das neue Programm.

Martina Erdmann, Leiterin der VHS, und Geschäftsführerin Cindy Fehrenbacher haben mit den neuen Angeboten auf gesellschaftliche Interessen und Anregungen seitens von Volkshochschulbesuchern reagiert. Unverändert stark nachgefragt ist Deutsch als Fremdsprache, hier macht die VHS wieder umfassende Angebote. Da sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass viele Teilnehmer auch Mühe mit dem Schreiben haben, wird jetzt auch ein Alphabetisierungskurs angeboten.

Die Gebühren sind bis auf eine Ausnahme konstant: Teilnehmer an Sprachkursen zahlen für eine Unterrichtseinheit über 90 Minuten nicht mehr fünf sondern sechs Euro. „Wir lagen bisher weit unter dem Schnitt anderer Volkshochschulen und haben seit mehr als 15 Jahren die Gebühren nicht erhöht“, erläutert Martina Erdmann.

Änderungen gibt es auch bei den allgemeinen Geschäftsbedingen. Sie wurden zwecks größerer Klarheit komplett neu formuliert, darunter sind wichtige Neuregelungen für die An- und Abmeldung von Kursen. Grundsätzlich gilt, dass jede Anmeldung verbindlich ist und eine Abmeldung nur unter Einhaltung genau festgelegter Fristen möglich ist. Weiterhin aufgenommen wurde ein Passus, der das Mitbringen von Tieren in die Kursräume untersagt.

Insgesamt sind Martina Erdmann und Cindy Fehrenbacher zufrieden, wie es an der Volkshochschule läuft. Einzig die Suche nach Dozenten ist immer wieder eine große Herausforderung. Für Deutsch als Fremdsprache und auch für Englisch werden dringend Dozenten gesucht. Für die Angebote im neuen Semester sind im Internet bereits Anmeldungen möglich, ebenso noch bis zum Beginn der Sommerpause (31. Juli) bei der Geschäftsstelle in Waldshut. Die Geschäftsstelle in Tiengen ist bis Dezember nicht besetzt.

Die Arbeit der VHS

Wie üblich, erhalten alle Waldshut-Tiengener Haushalte das neue Programm Mitte bis Ende August per Post zugestellt.

Volkshochschulen sind die größte flächendeckende Weiterbildungseinrichtung in Baden-Württemberg. Als kommunale Einrichtungen mit öffentlichem Auftrag sind sie wohnortnaher Bildungsträger für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen. Kern der Angebote sind Kurse und Veranstaltungen in den Bereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Tanz, Gesundheit, Sprachen und Beruf. Die Angebote orientieren sich an individuellen und gesellschaftlichen Interessen und Entwicklungen.