Es geht um lebenslänglich: Prozess um Mord an Waffenhändler beginnt am Mittwoch

Vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen beginnt am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 48-Jährigen. Er soll im Februar 2016 einen 88-jährigen Waffenhändler aus Stühlingen ermordert und dann das Gebäude, in dem sich das Opfer befand, in Brand gesetzt haben. Das Gericht muss in dem Prozess viele offene Fragen klären, wie beispielsweise das Tatmotiv und den Tatverlauf.

Um die Höchststrafe Lebenslänglich geht es am Waldshuter Landgericht im Prozess gegen einen 48 Jahre alten Angeklagten, der am Mittwoch, 11. Januar, um 9 Uhr beginnt. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beschuldigt ihn des Mordes an einem 88 Jahre alten Waffenhändler Mitte Februar 2016 in Stühlingen. Die dritte Strafkammer unter dem Vorsitz von Martin Hauser hat bis zum 17. März 13 Verhandlungstage vorgesehen. Der Beschuldigte sitzt seit fast einem halben Jahre in Untersuchungshaft.

Am 15. Februar vergangenen Jahres wurde in Stühlingen um 19.17 Uhr ein Brand gemeldet. Objekt war ein ehemaliges Fabrikgebäude im Lindenweg, das teilweise von einem Waffenhändler gewerblich genutzt wurde. In der Brandruine fand sich eine menschliche Leiche. Nach der Obduktion war klar, dass es sich dabei um den 88 Jahre alten Geschäftsinhaber handelt, der im Altbau mit Munition und Feuerwerkskörpern, aber auch mit Schusswaffen gehandelt hatte. Die Anklagebehörde wirft dem Angeklagten vor, den Waffenhändler erschossen und danach versucht zu haben, die Spuren zu verwischen, indem er Gebäude und Opfer in Brand setzte. Viele Spuren der Tat waren nach dem Feuer beseitigt.

Die vom Polizeipräsidium Freiburg gebildete Sonderkommission "Fabrik" ermittelte im In- und Ausland. Das Geschäft nahe der Landesgrenze, unweit von Rewe- und Penny-Markt, hatte auch zahlreiche Kunden aus der Schweiz. Elf Beamte des Kriminalkommissariats Waldshut-Tiengen und 24 von anderen Dienststellen zugezogene Polizisten machten sich an die umfangreiche Kleinarbeit und durchsuchten 15 Gebäude in Südbaden, so die Information der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Die Kriminaltechnik bekam 30 Untersuchungsaufträge.

Das Ergebnis lief auf einen 47 Jahre alten Verdächtigen hinaus. Er wurde am 11. Juli des vergangenen Jahres in Hinterzarten festgenommen, soll laut Behörden aus der Region kommen und sich in Rottweil aufgehalten haben. Die Spuren führten auch in den Hochschwarzwald, ermittelt wurde auch in Titisee-Neustadt, Löffingen und im Raum Bonndorf. Seit Juli ist der Mann in Untersuchungshaft.

Der Prozess vor dem Schwurgericht muss Licht in ein weites Dunkel bringen. Zur Person des Beschuldigten wie auch zum mutmaßlichen Tatverlauf oder zum möglichen Tatmotiv hüllen sich die Ermittlungsbehörden bisher in Schweigen. Der Angeklagte soll selbst auch im Waffenhandel tätig gewesen sein.

An die Öffentlichkeit ging die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit vier Schusswaffen aus dem Bestand des Waffenhändlers, die fehlten. Unter anderem zeigte die Fernsehsendung "XY ... ungelöst" die vermissten Langwaffen. Vermisst wurden ein Selbstladegewehr Kaliber 9.19, eine Winchester Kaliber 44 RM, eine Selbstladeflinte Kaliber 12 und ein Kleinkalibergewehr. Im Prozess werden neben zahlreichen Zeugen auch Gerichtsmediziner und Sachverständige gehört.

Der Mordprozess

Die bisher festgesetzten Termine der Hauptverhandlung sind 11., 13. und 24. Januar, 8., 9., 15., 16., 21. und 22. Februar, 2., 13., 15. und 17. März.

Mord wird in Deutschland laut Strafgesetzbuch mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet. Mörder ist, wer aus niedrigen Beweggründen wie Habgier handelt und dabei heimtückisch oder grausam vorgeht. Für Totschlag droht eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, in besonders schweren Fällen aber ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe.