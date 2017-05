Waldshut Erstkommunion in Waldshut

Erstkommunion in der Liebfrauenkirche Waldshut.

In der katholischen Kirche in Waldshut empfingen am vergangenen Samstagnachmittag 39 Jungen und Mädchen die erste Heilige Kommunion. Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Ulrich Sickinger. Die Kommunionkinder waren von Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele und Sylvia De Paola auf das Ereignis vorbereitet worden. Die Liebfrauenkirche war voll besetzt, manche Gläubigen mussten mit einem Stehplatz vorliebnehmen. Musikalisch leitete die Jugendstadtmusik die Zeremonie ein. Sie holte die Kommunionkinder in der Heinrich-Jakob-Schule am Johannisplatz ab und geleitete sie mit Musik zur Kirche. Nach dem rund anderthalbstündigen Gottesdienst spielte das Jugendorchester auf dem Platz zwischen Kirche und dem katholischen Gemeindehaus für die Kommunionkinder und die Erwachsenen, die trotz des aufkommenden Regens zahlreich den Platz füllten. Bild: Matthias Ebner